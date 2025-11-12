HBSE Class 12th Result 2025 Out: कक्षा 12वीं सितंबर/अक्टूबर का रिजल्ट जारी, रोल नंबर डालकर चेक करें अपना स्कोर

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) ने आज, यानी 12 नवंबर 2025 को 12वीं कक्षा का सितंबर/अक्टूबर 2025 एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिए हैं। HBSE एग्जाम 2025 सितंबर/अक्टूबर, CTP, OCTP, री-अपीयर, आंशिक सुधार, पूर्ण सुधार और अतिरिक्त छात्र रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर देखें। एग्जाम में शामिल हुए छात्र अपने रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या अन्य विवरण का उपयोग करके रिजल्ट लॉगिन पेज पर अपना स्कोर देख सकते हैं।

रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

HBSE 12वीं का ऑनलाइन रिजल्ट देखने के लिए सभी छात्र नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके देख सकते हैं।

1. सबसे पहले हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट https://bsehexam2017.in/SRSECSEP25/MainResult.aspx पर जाएं।

2. होम पेज पर, 'Results' या 'परिणाम' सेक्शन को देखें।

3. वहां आपको 'Senior Secondary (Academic/Open) Examination Sept./Oct.-2025 Result' या 'HBSE 12th Result 2025 for Sept/Oct Exams' का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करें।