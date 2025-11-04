CAT 2025 Admit Card: IIM CAT हॉल टिकट 12 नवंबर को iimcat.ac.in पर होगा जारी

CAT 2025 Admit Card: ताजा आधिकारिक अपडेट के अनुसार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कोझिकोड 12 नवंबर, 2025 को कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 का एडमिट कार्ड जारी करेगा। जिन कैंडिडेट ने इस मैनेजमेंट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाना होगा। एडमिट कार्ड में कैंडिडेट के शहर और परीक्षा स्लॉट की जानकारी दी जाएगी। लगभग 2.95 लाख योग्य कैंडिडेट 30 नवंबर, 2025 को होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का इंतजार कर रहे हैं।
CAT 2025 की मुख्य बातें
यहां CAT 2025 एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी देखें:
|अवलोकन
|विवरण
|घटना नाम
|CAT 2025 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|परीक्षा का नाम
|सामान्य प्रवेश परीक्षा (कैट)
|बोर्ड का नाम
|भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) कोझीकोड
|शैक्षणिक वर्ष
|2025-26
|आधिकारिक वेबसाइट
|iimcat.ac.in
|धारा
|प्रबंध
|तरीका
|ऑनलाइन, कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी)
|स्तर
|स्नातकोत्तर (पीजी)
|PROGRAM'S
|एमबीएपीजीडीएम
|कैट एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|12 नवंबर, 2025
|परीक्षा अवधि
|2 घंटे
|परीक्षा अनुभाग
|मौखिक क्षमता और पठन समझ (VARC)डेटा व्याख्या और तार्किक तर्क (डीआईएलआर)मात्रात्मक योग्यता (QA)
|परीक्षा तिथि
|30 नवंबर, 2025
|परीक्षा स्लॉट
|3
|परीक्षण शहर
|170
|लॉग इन प्रमाण - पत्र
|CAT आवेदन लॉगिन आईडी पासवर्ड
CAT 2025 एडमिट कार्ड की आधिकारिक सूचना
CAT 2025 हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें?
CAT 2025 का हॉल टिकट या एडमिट कार्ड सिर्फ ऑनलाइन जारी किया जाएगा और यह iimcat.ac.in वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसे डाउनलोड करने का तरीका नीचे देखें:
* वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं
* 'लॉगिन' विकल्प पर क्लिक करें
* लॉगिन विंडो में, अपनी CAT ID और पासवर्ड डालें
* 'सबमिट' पर क्लिक करें
* एडमिट कार्ड पर अपनी जानकारी जांचें और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें
परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी ले जानी होगी।
CAT 2025 एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी
वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड करते समय कैंडिडेट को उस पर दी गई निम्नलिखित जानकारी की जांच करनी होगी:
* नाम
* जन्म की तारीख
* लिंग
* कैटेगरी
* फोटो
* हस्ताक्षर
* पता
* परीक्षा की तारीख और स्लॉट
* परीक्षा केंद्र का पता
* रिपोर्टिंग का समय
* परीक्षा के लिए दिशानिर्देश
