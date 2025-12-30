IIT में B.Arch में एडमिशन; AAT 2026 एग्जाम शेड्यूल जारी, अभी नोट करें ये Important Dates

आईआईटी (IIT) रुड़की ने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B.Arch) प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाले आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट (AAT) 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। वे सभी छात्र जिन्होंने JEE Advanced 2026 का एग्जाम पास किया है, वे इस एग्जाम का हिस्सा बन पाएंगे। छात्र ऑफिशियल JEE एडवांस्ड वेबसाइट jeeadv.ac.in पर AAT एग्जाम 2026 की डेट्स देख सकते हैं।
यह एग्जाम आईआईटी (IIT) खड़गपुर, आईआईटी वाराणसी और आईआईटी रुड़की में आर्किटेक्चर कोर्स में दाखिले का एकमात्र रास्ता है। साथ ही, AAT एग्जाम 2026 के लिए कोई नया एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्रों को अपने JEE Advanced का हॉल टिकट का उपयोग करना होगा।
AAT 2026: एग्जाम का पूरा शेड्यूल
बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, AAT 2026 की प्रक्रिया JEE Advanced के रिजल्ट के बाद शुरू हो जाएगी। सभी छात्र नीचे दी गई टेबल से डेट्स पर नजर डाल सकते हैं।
|इवेंट
|इंपोर्टेंट डेट्स और टाइम (IST)
|JEE Advanced 2026 का रिजल्ट
|01 जून 2026 (सुबह 10:00 बजे)
|AAT 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू
|01 जून 2026 (सुबह 10:00 बजे)
|रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट
|02 जून 2026 (शाम 05:00 बजे तक)
|AAT 2026 एग्जाम की डेट
|04 जून 2026 (सुबह 09:00 - 12:00)
|AAT 2026 एग्जाम रिजल्ट की घोषणा
|07 जून 2026 (शाम 05:00 बजे)
AAT 2026 के लिए रजिस्टर कैसे करें?
AAT के लिए रजिस्टर करने के लिए केवल 2 दिन दिए गए है। छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आराम से रजिस्टर कर सकते हैं।
- AAT एग्जाम 2026 के लिए रजिस्टर करने के लिए आप ऑफिशियल पोर्टल jeeadv.ac.in पर जाएं।
- फिर, आप JEE Advanced 2026 के रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद, 'AAT Registration' के लिंक पर क्लिक करें।
- फिर, अपनी पसंद का एग्जाम सेंटर चुनकर फॉर्म को सबमिट करें।
- छात्र सबमिट करने से पहले और उसके बाद पेज का प्रिंट आउट जरूर निकालें।
