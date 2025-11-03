IIT Gate 2026: आईआईटी गेट 2026 एप्लीकेशन करेक्शन विंडो आज gate2026.iitg.ac.in पर होगी बंद, यहां देखें अपडेट

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी द्वारा आयोजित किए जाने वाले ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी की है। IIT GATE 2026 एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने की विंडो आज, 3 नवंबर, 2025 को बंद होने जा रही है।
छात्र अपनी डिटेल्स को सही करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल gate2026.iitg.ac.in पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही, ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार छात्रों को नाम, जन्म तिथी, पेपर की लोकेशन और दुसरा पेपर जोड़ने के लिए अलग से ₹500 की फीस देनी होगी।
GATE 2026 की मुख्य विशेषताएं
GATE 2026 परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण वाली निम्नलिखित तालिका देखें:
|
अवलोकन
|
विवरण
|
इवेंट का नाम
|
GATE 2026 आवेदन सुधार की अंतिम तिथि
|
एग्जाम का नाम
|
इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता परीक्षा (GATE)
|
बोर्ड का नाम
|
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी
|
शैक्षिक सत्र
|
2025-26
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
gate2026.iitg.ac.in
|
एप्लीकेशन पोर्टल
|
goaps.iitg.ac.in
|
स्ट्रीम
|
इंजीनियरिंग
|
लेवल
|
देशव्यापी
|
स्केल
|
स्नातकोत्तर
|
एग्जाम डेट्स
|
7, 8, 14 और 15 फरवरी, 2026
|
प्रोग्राम
|
एमटेक (प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर)
|
लॉगिन क्रेडेंशियल
|
पंजीयन पहचान
GATE 2026 एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन फीस
छात्रों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए एक निर्धारित शुल्क देना होगा। निम्नलिखित को छोड़कर अन्य फील्ड के लिए ऑनलाइन फीस की आवश्यकता नहीं है। नीचे दी गई टेबल से GATE 2026 एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन फीस जानते हैं।
|
कैटेगरीज
|
फीस
|
नाम
|
500 रुपये
|
जन्म तिथि
|
500 रुपये
|
एग्जाम सीटी
|
500 रुपये
|
मौजूदा कागज
|
500 रुपये
|
दूसरा पेपर जोड़ना
|
500 रुपये
|
जेंडर टू फीमेल
|
500 रुपये
|
फीमेल से अन्य लिंग में
|
500 रुपये + 900 रुपये = 1,400 रुपये
|
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी
|
500 रुपये
|
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से लेकर अन्य किसी भी श्रेणी में
|
महिला/दिव्यांग: 500 रुपये अन्य: 1,400 रुपये
|
गैर-दिव्यांग/डिस्लेक्सिक से दिव्यांग/डिस्लेक्सिक
|
500 रुपये
|
दिव्यांगजन/डिस्लेक्सिक से गैर-दिव्यांगजन/डिस्लेक्सिक
|
महिला/दिव्यांग: 500 रुपये अन्य: 1,400 रुपये
|
अन्य परिवर्तन
|
500 रुपये
डायरेक्ट लिंक - GATE 2026 आवेदन लॉग इन
