IBPS Clerk Prelims Result 2025
Focus
Quick Links
News

JEE Main 2026 सेशन 1 की रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर को बंद हो जाएंगे, जल्द ही, jeemain.nta.nic.in पर करें रजिस्टर

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 14, 2025, 17:03 IST

JEE Main 2026 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन विंडो 27 नवंबर को बंद हो जाएगी। सभी कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना रजिस्टर जमा कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए यहां देखें डायरेक्ट लिंक।

Add as a preferred source on Google
Join us
JEE Main 2026 Session 1 Registration to Close on November 27
JEE Main 2026 Session 1 Registration to Close on November 27
Register for Result Updates

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही JEE Main 2026 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद करने वाली है। NTA द्वारा जारी ऑफिशियल सूचना के अनुसार, JEE Main 2026 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 27 नवंबर, 2025 है। एग्जाम में शामिल होने के इच्छुक कैंडिडेट को दी गई समय सीमा से पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा।

इस साल, JEE Main 2026 सेशन 1 के एग्जाम 21 से 30 जनवरी, 2026 तक आयोजित किए गए है। यह एग्जाम दो शिफ्ट में होंगे। एग्जाम की शिफ्ट और एग्जाम सेंटर की जानकारी JEE Main 2026 सेशन 1 के एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगी। एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।

JEE Main 2026 सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध है। कैंडिडेट यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी JEE Main 2026 सत्र 1 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

JEE Main 2026 Session 1 Registration - यहां क्लिक करें

JEE Main 2026 Session 1 Registration: रजिस्टर करने के लिए स्टेप्स 

JEE Main 2026 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर, 2025 तक खुले रहेंगे। अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा से पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लें। रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: JEE Main 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: सेशन 1 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: एप्लीकेशन फॉर्म भरें।

स्टेप 4: सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5: JEE Main रजिस्टर फीस जमा करें।

स्टेप 6: सभी डिटेल्स को सेव करें। फिर, सबमिट पर क्लिक करें।

JEE Mains 2026 सेशन 1 की महत्वपूर्ण डेट्स 

JEE Main 2026 सेशन 1 एग्जाम का शेड्यूल देखने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।

इवेंट  डेट और टाइम 
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना  31 अक्टूबर-27 नवंबर, 2025 रात 9 बजे तक
एप्लीकेशन फॉर्म फीस की लास्ट डेट  27 नवंबर, 2025 रात 11:50 बजे तक
शहर सूचना पर्ची जनवरी 2026 का पहला सप्ताह (अपेक्षित)
एडमिट कार्ड डाउनलोड करना एग्जाम से 3-4 दिन पहले
एग्जाम डेट्स  21-30 जनवरी, 2026
रिजल्ट डेट  12 फरवरी, 2026 तक

JEE Main 2026 के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज

एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते समय, कैंडिडेट को नीचे दिए गए दस्तावेजों को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।

1. 12वीं की मार्कशीट या समकक्ष

2. 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट

3. 10वीं का सर्टिफिकेट

4. जन्म प्रमाण पत्र

5. पासपोर्ट साइज फोटो

6. हस्ताक्षर

7. श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

8. PwD प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

9. निवास प्रमाण पत्र

10. सरकारी आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड

11. पेमेंट की जानकारी

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News