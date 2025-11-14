JEE Main 2026 सेशन 1 की रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर को बंद हो जाएंगे, जल्द ही, jeemain.nta.nic.in पर करें रजिस्टर

News

JEE Main 2026 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन विंडो 27 नवंबर को बंद हो जाएगी। सभी कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना रजिस्टर जमा कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए यहां देखें डायरेक्ट लिंक।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही JEE Main 2026 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद करने वाली है। NTA द्वारा जारी ऑफिशियल सूचना के अनुसार, JEE Main 2026 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 27 नवंबर, 2025 है। एग्जाम में शामिल होने के इच्छुक कैंडिडेट को दी गई समय सीमा से पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। इस साल, JEE Main 2026 सेशन 1 के एग्जाम 21 से 30 जनवरी, 2026 तक आयोजित किए गए है। यह एग्जाम दो शिफ्ट में होंगे। एग्जाम की शिफ्ट और एग्जाम सेंटर की जानकारी JEE Main 2026 सेशन 1 के एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगी। एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। JEE Main 2026 सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध है। कैंडिडेट यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी JEE Main 2026 सत्र 1 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। JEE Main 2026 Session 1 Registration - यहां क्लिक करें

JEE Main 2026 Session 1 Registration: रजिस्टर करने के लिए स्टेप्स JEE Main 2026 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर, 2025 तक खुले रहेंगे। अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा से पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लें। रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1: JEE Main 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं। स्टेप 2: सेशन 1 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3: एप्लीकेशन फॉर्म भरें। स्टेप 4: सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। स्टेप 5: JEE Main रजिस्टर फीस जमा करें। स्टेप 6: सभी डिटेल्स को सेव करें। फिर, सबमिट पर क्लिक करें। JEE Mains 2026 सेशन 1 की महत्वपूर्ण डेट्स JEE Main 2026 सेशन 1 एग्जाम का शेड्यूल देखने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट डेट और टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना 31 अक्टूबर-27 नवंबर, 2025 रात 9 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म फीस की लास्ट डेट 27 नवंबर, 2025 रात 11:50 बजे तक शहर सूचना पर्ची जनवरी 2026 का पहला सप्ताह (अपेक्षित) एडमिट कार्ड डाउनलोड करना एग्जाम से 3-4 दिन पहले एग्जाम डेट्स 21-30 जनवरी, 2026 रिजल्ट डेट 12 फरवरी, 2026 तक