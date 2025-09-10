Rajasthan Police City Slip 2025 OUT
JKBOSE 10th 11th Exam Postponed: जम्मू-कश्मीर में स्थगित हुई 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं, कब जारी होगा नया शेड्यूल

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Sep 10, 2025, 11:34 IST

जम्मू और कश्मीर के डोडा शहर में हो रहे अशांति के कारण जम्मू और कश्मीर विद्यालयी शिक्षा बोर्ड (JKBoSE) ने आज यानी 10 सितंबर को होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। ये 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं थी। 

आप विधायक मेहराज मलिक को कड़े जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के अंतर्गत हिरासत में लिए जाने के बाद से ज़िले में व्याप्त अशांति के कारण JKBOSE की ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसके कारण, प्रशासन ने क्षेत्र में सार्वजनिक आवाजाही और परिवहन पर रोक लगा दिए हैं।

बाद में होंगे परीक्षा

इसे ध्यान में रखते हुए और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, JKBOSE ने आज के लिए निर्धारित सभी परीक्षाओं को रद्द करने और इन दो वर्षिय परीक्षाओं को बाद में आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख पर लागू होता है।

जेकेबीओएसई के एक आधिकारिक ट्वीट के अनुसार, "डोडा जिले में कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी और सार्वजनिक आवाजाही व परिवहन पर प्रतिबंध लगाए जाने के मद्देनजर, 10 सितंबर को होने वाली 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्थगित कर दी गई हैं।"

कब होगी परीक्षा?

इन द्विवार्षिक परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा जेकेबीओएसई द्वारा अलग से की जाएगी। राज्य में यह पहली बार नहीं है। पहले भी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। इससे पहले भी, जम्मू जिले में बाढ़ जैसी स्थिति के कारण परीक्षाएं स्थगित हुई थीं।


Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media.

