Lucknow University: समर्थ पोर्टल पर डेटा जमा करने की आखिरी तारीख आज, lkouniv.samarth.edu.in पर जल्द करें अपलोड…

Lucknow University Samarth Portal:लखनऊ यूनिवर्सिटी आज, 31 अक्टूबर 2025 को, समर्थ पोर्टल पर पहले सेमेस्टर का डेटा जमा करने की विंडो बंद कर देगा। जिन कैंडिडेट ने अभी तक डेटा अपलोड नहीं किया है, वे लखनऊ यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.samarth.edu.in पर दिए गए लिंक के जरिए लॉग इन कर सकते हैं।

दी गई जानकारी के अनुसार, यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों में पहले सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को समर्थ पोर्टल पर सभी जरूरी डेटा अपलोड करना होगा। डेटा जमा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 है।

लखनऊ यूनिवर्सिटी समर्थ पोर्टल - यहां क्लिक करें

समर्थ पोर्टल पर डेटा कैसे अपलोड करें

कैंडिडेट के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के समर्थ पोर्टल पर डेटा अपलोड करने का लिंक अब खुल गया है। कैंडिडेट जरूरी डेटा अपलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

स्टेप 1:लखनऊ यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2:समर्थ पोर्टल लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3:यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।

स्टेप 4:सभी जानकारी अपलोड करें।

स्टेप 5:सबमिट पर क्लिक करें।