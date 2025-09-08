Schools Holiday (8 September)
महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, यहां देखें MSBSHSE कक्षा 12वीं की आखिरी तारीख

Sep 8, 2025, 14:17 IST

MSBSHSE Registration 2026: जूनियर कॉलेज के नियमित छात्रों और अन्य कैटेगरी के छात्रों के लिए महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड परीक्षा रजिस्ट्रेशन 2026 की सुविधा 30 सितंबर, 2025 तक उपलब्ध रहेगी। वहीं, उम्मीद है कि MSBSHSE बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 12 फरवरी-मार्च 2026 में आयोजित होगी।

MSBSHSE registration 2026
Maharashtra HSC Board Registration 2026: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) ने आधिकारिक वेबसाइट पर महाराष्ट्र एचएससी परीक्षा रजिस्ट्रेशन की तिथियों की घोषणा कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड परीक्षा पंजीकरण 8 से 30 सितंबर, 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। हालांकि, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे महाराष्ट्र एचएससी परीक्षा पंजीकरण की अंतिम तिथि 2026 का इंतज़ार न करें और समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लें।

महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड पंजीकरण 2026 बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र एचएससी परीक्षा रजिस्ट्रेशन 2026 की पंजीकरण प्रक्रिया में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के छात्र यू-डीआईएसई प्लस पेन-आईडी प्रणाली का उपयोग करके शामिल होंगे। जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी आवश्यक डिटेल्स ऑनलाइन दर्ज करके एक नया आवेदन पूरा कर सकते हैं।

कब होगी परीक्षा?

महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड परीक्षा फरवरी-मार्च 2026 में आयोजित होने की संभावना है। हालांकि, अधिकारियों द्वारा महाराष्ट्र एचएससी परीक्षा 2026 की आधिकारिक तिथियों की घोषणा अभी बाकी है।

Maharashtra Board Class 12th Exam Registration 2026: कौन आवेदन कर सकता है?

महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा 2026 आवेदन पत्र नियमित जूनियर कॉलेज के छात्रों के साथ-साथ प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के छात्रों, किसी भी संकाय के पुनरावर्तकों, वैध पंजीकरण वाले निजी उम्मीदवारों, ग्रेड सुधार योजना के माध्यम से आवेदन करने वाले छात्रों, अलग-अलग विषय लेने वाले छात्रों और क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम के तहत आईटीआई छात्रों के लिए खुला होगा।

महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड परीक्षा पंजीकरण 2026 के बाद क्या?

एक बार जब छात्र एमएसबीएसएचएसई कक्षा 12वीं परीक्षा फॉर्म 2026 भर देते हैं, तो जूनियर कॉलेज अपने लॉगिन के माध्यम से आवेदकों की प्री-लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को अपने नाम के आगे दिए गए विवरण और हस्ताक्षरों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। वेरिफिकेशन के बाद, प्रधानाचार्य प्रत्येक पेज पर मुहर और हस्ताक्षर लगाकर महाराष्ट्र बोर्ड के उम्मीदवारों की प्री-लिस्ट की पुष्टि करेंगे।

