DDU Result 2025: जारी हुआ दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी यूजी और पीजी का रिजल्ट, ये रहा लिंक

DDU Result 2025: दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जिसे पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, ने हाल ही में कई Courses जैसे BALLB, BA, BSc, BCom, BBA, LLB, MA, और MSc, BTech (IT/CS/ECE/ME) और अन्य परीक्षाओं के सम सेमेस्टर के Result घोषित किए हैं। दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी Result 2025 यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट- ddugu.ac.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। जिन सभी छात्रों ने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपना ddugu.ac.in Result देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर गोरखपुर यूनिवर्सिटी Result 2025 देख सकते हैं।
DDU Result 2025 OUT
ताजा जानकारी के अनुसार, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने UG और PG प्रोग्राम के लिए कई सेमेस्टर के Result जारी किए हैं। छात्र अपना गोरखपुर यूनिवर्सिटी Result यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट- ddugu.ac.in पर देख सकते हैं।
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025- यहां क्लिक करें
गोरखपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 कैसे देखें?
Candidates यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कई UG और PG Courses के सेमेस्टर Result ऑनलाइन देख सकते हैं। DDU Results की PDF देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
स्टेप 1: यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट - ddugu.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2: मेन्यू बार में दिए गए 'Student’s Corner' सेगमेंट पर क्लिक करें।
स्टेप 3: वहां दिए गए 'Results' सेक्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना Course चुनें और उस पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अपना रोल नंबर, जन्मतिथि डालें और सर्च Result बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: Result देखें और भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर लें।
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 के डायरेक्ट लिंक
कई UG और PG Courses के DDU Results डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां देखें।
|
कोर्स
|
रिजल्ट लिंक
|
BALLB 9th and 10th Semesters
|
B.A. – 2nd, 4th, and 6th Semesters
|
B.B.A. – 2nd and 6th Semesters
|
B.Com. – 2nd, 4th, and 6th Semesters
|
B.Com. (Banking & Insurance) – 4th and 6th Semesters
|
B.H.M.C.T. – 2nd Semester
|
B.Sc. – 2nd and 6th Semesters
|
B.Sc. Home Science – 2nd, 4th, and 6th Semesters
|
B.Sc. Agriculture – 2nd and 6th Semesters
|
LL.B. – 6th Semester
|
M.A. Ancient History – 2nd and 4th Semesters
|
M.A. Economics – 2nd and 4th Semesters
|
M.A. English – 2nd Semester
|
M.A. Geography – 4th Semester
|
M.A. Hindi – 2nd Semester
|
M.A. History – 4th Semester
|
M.A. Home Science – 2nd Semester
|
M.A. Political Science – 2nd and 4th Semesters
|
M.A. Sociology – 4th Semester
|
M.A. Urdu – 2nd Semester
|
M.A./M.Sc. Defence and Strategic Studies – 2nd Semester
|
M.Sc. Botany – 4th Semester
|
M.Sc. Environmental Science – 2nd Semester
|
M.Sc. Physics – 2nd Semester
|
M.A. Hindi – 4th Semester
|
M.A. Philosophy – 2nd and 4th Semesters
|
M.A. Physical Education – 2nd Semester
|
M.A. Psychology – 2nd and 4th Semesters
|
M.A. Sanskrit – 4th Semester
|
M.A. Sociology – 2nd Semester
|
M.A./M.Sc. Defence and Strategic Studies – 4th Semester
|
M.A./M.Sc. Statistics – 4th Semester
|
M.Sc. Environmental Science – 4th Semester
|
M.Sc. Home Science (Food and Nutrition) – 2nd Semester
|
B.Tech. (IT/CS/ECE/ME) – 8th Semester
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी (DDU), जिसे पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना साल 1957 में हुई थी। यह यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation