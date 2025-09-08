Schools Holiday (8 September)
Focus
Quick Links
Breaking News

DDU Result 2025: जारी हुआ दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी यूजी और पीजी का रिजल्ट, ये रहा लिंक

By Vijay Pratap Singh
Sep 8, 2025, 17:18 IST

DDU Result 2025 OUT: दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी (DDU) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट- ddugu.ac.in पर कई UG और PG Courses के सम सेमेस्टर के Result जारी कर दिए हैं। छात्र यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक और DDU Result देखने के तरीके जान सकते हैं।

DDU Result 2025 OUT
DDU Result 2025 OUT

DDU Result 2025: दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जिसे पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, ने हाल ही में कई Courses जैसे BALLB, BA, BSc, BCom, BBA, LLB, MA, और MSc, BTech (IT/CS/ECE/ME) और अन्य परीक्षाओं के सम सेमेस्टर के Result घोषित किए हैं। दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी Result 2025 यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट- ddugu.ac.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। जिन सभी छात्रों ने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपना ddugu.ac.in Result देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर गोरखपुर यूनिवर्सिटी Result 2025 देख सकते हैं।

DDU Result 2025 OUT

ताजा जानकारी के अनुसार, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने UG और PG प्रोग्राम के लिए कई सेमेस्टर के Result जारी किए हैं। छात्र अपना गोरखपुर यूनिवर्सिटी Result यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट- ddugu.ac.in पर देख सकते हैं।

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025- यहां क्लिक करें

गोरखपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 कैसे देखें?

Candidates यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कई UG और PG Courses के सेमेस्टर Result ऑनलाइन देख सकते हैं। DDU Results की PDF देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट - ddugu.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2: मेन्यू बार में दिए गए 'Student’s Corner' सेगमेंट पर क्लिक करें।

स्टेप 3: वहां दिए गए 'Results' सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना Course चुनें और उस पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अपना रोल नंबर, जन्मतिथि डालें और सर्च Result बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: Result देखें और भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर लें।

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 के डायरेक्ट लिंक

कई UG और PG Courses के DDU Results डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां देखें।

कोर्स

रिजल्ट लिंक

BALLB 9th and 10th Semesters

यहां क्लिक करें

B.A. – 2nd, 4th, and 6th Semesters

यहां क्लिक करें

B.B.A. – 2nd and 6th Semesters

यहां क्लिक करें

B.Com. – 2nd, 4th, and 6th Semesters

यहां क्लिक करें

B.Com. (Banking & Insurance) – 4th and 6th Semesters

यहां क्लिक करें

B.H.M.C.T. – 2nd Semester

यहां क्लिक करें

B.Sc. – 2nd and 6th Semesters

यहां क्लिक करें

B.Sc. Home Science – 2nd, 4th, and 6th Semesters

यहां क्लिक करें

B.Sc. Agriculture – 2nd and 6th Semesters

यहां क्लिक करें

LL.B. – 6th Semester

यहां क्लिक करें

M.A. Ancient History – 2nd and 4th Semesters

यहां क्लिक करें

M.A. Economics – 2nd and 4th Semesters

यहां क्लिक करें

M.A. English – 2nd Semester

यहां क्लिक करें

M.A. Geography – 4th Semester

यहां क्लिक करें

M.A. Hindi – 2nd Semester

यहां क्लिक करें

M.A. History – 4th Semester

यहां क्लिक करें

M.A. Home Science – 2nd Semester

यहां क्लिक करें

M.A. Political Science – 2nd and 4th Semesters

यहां क्लिक करें

M.A. Sociology – 4th Semester

यहां क्लिक करें

M.A. Urdu – 2nd Semester

यहां क्लिक करें

M.A./M.Sc. Defence and Strategic Studies – 2nd Semester

यहां क्लिक करें

M.Sc. Botany – 4th Semester

यहां क्लिक करें

M.Sc. Environmental Science – 2nd Semester

यहां क्लिक करें

M.Sc. Physics – 2nd Semester

यहां क्लिक करें

M.A. Hindi – 4th Semester

यहां क्लिक करें

M.A. Philosophy – 2nd and 4th Semesters

यहां क्लिक करें

M.A. Physical Education – 2nd Semester

यहां क्लिक करें

M.A. Psychology – 2nd and 4th Semesters

यहां क्लिक करें

M.A. Sanskrit – 4th Semester

यहां क्लिक करें

M.A. Sociology – 2nd Semester

यहां क्लिक करें

M.A./M.Sc. Defence and Strategic Studies – 4th Semester

यहां क्लिक करें

M.A./M.Sc. Statistics – 4th Semester

यहां क्लिक करें

M.Sc. Environmental Science – 4th Semester

यहां क्लिक करें

M.Sc. Home Science (Food and Nutrition) – 2nd Semester

यहां क्लिक करें

B.Tech. (IT/CS/ECE/ME) – 8th Semester

यहां क्लिक करें

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी (DDU), जिसे पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना साल 1957 में हुई थी। यह यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त है।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News