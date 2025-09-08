Schools Holiday (8 September)
Focus
Quick Links

NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी राउंड-2 रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग का आखिरी मौका, अभी करें अप्लाई

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Sep 8, 2025, 13:07 IST

NEET UG Counselling 2025:  नीट यूजी राउंड 2 काउंसिलिंग में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग की आखिरी तारीख 9 सितंबर निर्धारित की गई है। जो छात्र अभी तक काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वे बिना किसी देरी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दूसरे राउंड का रिजल्ट 12 सितंबर को जारी होगा।

NEET UG Counselling 2025
NEET UG Counselling 2025
Register for Result Updates

NEET UG Counselling 2025:  नीट यूजी काउंसिलिंग राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग की आखिरी तारीख 9 सितंबर 2025 है। ऐसे में जिस भी कैंडिडेट ने राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे आखिरी तारीख खत्म होने से पहले पंजीकरण और  च्वाइस फिलिंग कर लें। कल के बाद विंडो को बंद कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन एवं च्वाइस फिलिंग MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर कर सकते हैं।

एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन है जरूरी

जो अभ्यार्थी पहले राउंड की काउंसिलिंग में सीट हासिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें दोबारा से काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद वे च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बता दें कि रजिस्ट्रर न होने पर आपको राउंड 2 काउंसिलिंग के लिए कंसीडर नहीं किया जायेगा।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

  • सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

  • वेबसाइट के होमपेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक सिलेक्ट करें।

  • अब मांग गए सभी जरूरी जानकारी को भरे और अपने अकाउंट को लॉगिन करें।

  • अकाउंट लॉगिन होने के बाद निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस भरकर फॉर्म सबमिट करें।

  • फॉर्म सबमिट करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाले।

कब जारी होगा रिजल्ट?

नीट यूजी का रिजल्ट 12 सितंबर को जारी किया जाएगा। वहीं, जिन कैंडिडेट को सीट आवंटित होगी वे 13 से 19 सितंबर तक संस्थान में रिपोर्ट कर एडमिशन हासिल कर सकेंगे। यहां देखें जरूरी तारीखों की डिटेल्स

रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख

04 सितंबर 2025 

रजिस्ट्रेशन की आखिकी तारीख

09 सितंबर 2025 (दोपहर 12 बजे तक)

च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग की तारीख

05 से 9 सितंबर 2025 (सुबह 11:55 बजे तक)

राउंड 2 के लिए सीट प्रॉसेसिंग

10 से 11 सितंबर 2025

राउंड 2 रिजल्ट जारी होने की तारीख

12 सितंबर 2025

राउंड 2 रिपोर्टिंग की तारीख

13 से 19 सितंबर 2025

राउंड 2 काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए जरूरी योग्यता

  • नीट यूजी राउंड 1 काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट जिन्हें सीट नहीं मिली है।

  • वेरिफिकेशन के दौरान आपकी राउंड 1 सीट अगर रद्द हुई है।

  • राउंड 1 में सीट आवंटित हुई, लेकिन अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिला।

  • सीट आवंटित हुई, लेकिन शामिल नहीं हो पाए।

  • निर्धारित समय के अंदर राउंड 1 सीट से इस्तीफा दे दिया।

Related Stories

DU NIRF Ranking 2025: हिंदू कॉलेज बना देश का टॉप, यहां देखें टॉप 10 यूनिवर्सिटी की सूची

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

Trending

Popular Searches

Latest Education News