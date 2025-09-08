NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी राउंड-2 रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग का आखिरी मौका, अभी करें अप्लाई

NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसिलिंग राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग की आखिरी तारीख 9 सितंबर 2025 है। ऐसे में जिस भी कैंडिडेट ने राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे आखिरी तारीख खत्म होने से पहले पंजीकरण और च्वाइस फिलिंग कर लें। कल के बाद विंडो को बंद कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन एवं च्वाइस फिलिंग MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर कर सकते हैं।

एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन है जरूरी

जो अभ्यार्थी पहले राउंड की काउंसिलिंग में सीट हासिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें दोबारा से काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद वे च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बता दें कि रजिस्ट्रर न होने पर आपको राउंड 2 काउंसिलिंग के लिए कंसीडर नहीं किया जायेगा।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?