NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी राउंड-2 रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग का आखिरी मौका, अभी करें अप्लाई

NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसिलिंग राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग की आखिरी तारीख 9 सितंबर 2025 है। ऐसे में जिस भी कैंडिडेट ने राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे आखिरी तारीख खत्म होने से पहले पंजीकरण और च्वाइस फिलिंग कर लें। कल के बाद विंडो को बंद कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन एवं च्वाइस फिलिंग MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर कर सकते हैं।
एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन है जरूरी
जो अभ्यार्थी पहले राउंड की काउंसिलिंग में सीट हासिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें दोबारा से काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद वे च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बता दें कि रजिस्ट्रर न होने पर आपको राउंड 2 काउंसिलिंग के लिए कंसीडर नहीं किया जायेगा।
कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
-
सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
-
वेबसाइट के होमपेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक सिलेक्ट करें।
-
अब मांग गए सभी जरूरी जानकारी को भरे और अपने अकाउंट को लॉगिन करें।
-
अकाउंट लॉगिन होने के बाद निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस भरकर फॉर्म सबमिट करें।
-
फॉर्म सबमिट करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाले।
कब जारी होगा रिजल्ट?
नीट यूजी का रिजल्ट 12 सितंबर को जारी किया जाएगा। वहीं, जिन कैंडिडेट को सीट आवंटित होगी वे 13 से 19 सितंबर तक संस्थान में रिपोर्ट कर एडमिशन हासिल कर सकेंगे। यहां देखें जरूरी तारीखों की डिटेल्स
|
रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख
|
04 सितंबर 2025
|
रजिस्ट्रेशन की आखिकी तारीख
|
09 सितंबर 2025 (दोपहर 12 बजे तक)
|
च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग की तारीख
|
05 से 9 सितंबर 2025 (सुबह 11:55 बजे तक)
|
राउंड 2 के लिए सीट प्रॉसेसिंग
|
10 से 11 सितंबर 2025
|
राउंड 2 रिजल्ट जारी होने की तारीख
|
12 सितंबर 2025
|
राउंड 2 रिपोर्टिंग की तारीख
|
13 से 19 सितंबर 2025
राउंड 2 काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए जरूरी योग्यता
-
नीट यूजी राउंड 1 काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट जिन्हें सीट नहीं मिली है।
-
वेरिफिकेशन के दौरान आपकी राउंड 1 सीट अगर रद्द हुई है।
-
राउंड 1 में सीट आवंटित हुई, लेकिन अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिला।
-
सीट आवंटित हुई, लेकिन शामिल नहीं हो पाए।
-
निर्धारित समय के अंदर राउंड 1 सीट से इस्तीफा दे दिया।
