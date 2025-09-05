DU NIRF Ranking 2025: हिंदू कॉलेज बना देश का टॉप, यहां देखें टॉप 10 यूनिवर्सिटी की सूची

Top DU Colleges: हर साल लाखों छात्र स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के बेस्ट कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं। अगर आप भी अपने आगे की पढ़ाई के लिए डीयू के बेस्ट कॉलेज की तलाश में हैं, तो आइए एक बार एमआईआरएफ रैंकिंग पर नजर डालते हैं और देखते हैं इस साल कौन से कॉलेज को पहला स्थान मिला है।
NIRF रैंकिंग के अनुसार हिंदू कॉलेज लगातार दूसरे साल देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज बना हुआ है। भारत सरकार की उच्च शिक्षा संस्थानों की एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में हिंदू कॉलेज अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहा है, जबकि मिरांडा हाउस इस साल भी दूसरे स्थान पर बना हुआ है।
इससे पहले, मिरांडा हाउस 2017 से 2023 तक लगातार देश का नंबर वन कॉलेज हुआ करता था, लेकिन साल 2024 में मिरांडा का ताज पहले स्थान से फिसलकर हिंदू कॉलेज की झोली में आ गिरा है। रैंकिंग 2025 में डीयू के शीर्ष 10 में छह कॉलेज और सौ में 32 कॉलेज शामिल हैं।
डीयू के इन कॉलेजों को मिली टॉप रैंकिंग
एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में कॉलेज श्रेणी में पहले पांच स्थानों में डीयू के कॉलेजों के नाम शामिल है। जिसमें हिंदू कॉलेज पहले स्थान पर, मिरांडा हाउस दूसरे स्थान पर, हंसराज कॉलेज तीसरे स्थान पर, किरोड़ीमल कॉलेज चौथे स्थान और सेंट स्टीफन पांचवें स्थान पर है। वहीं, एसडी कॉलेज को सातवां स्थान मिला है। इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दौलत राम, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, रामजस कॉलेजों के नाम भी शामिल हैं।
टॉप 100 में शामिल है इन कॉलेजों के नाम
इसके अलावा श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, लेडी इरविन कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, गार्गी कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, मैत्री कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, रामानुजम कॉलेज, श्याम लाल कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस, कमला नेहरू कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस फॉर वुमेन, केशव महाविद्यालय, पीजीडीएवी कॉलेज टॉप में शामिल हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation