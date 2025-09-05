NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जानें यहां

भारत में आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से "सबसे बड़ा" परिभाषा के अनुसार अलग-अलग है। भौगोलिक क्षेत्रफल (59,146 वर्ग किमी) की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, 2025 के अनुमान के अनुसार 1.9 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर अपनी विधान सभा (55,538 वर्ग किमी) के साथ सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होने का गौरव प्राप्त करता है, हालाँकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है।

भारत देश में आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग आकार, जनसंख्या और शासन सिद्धांत हैं। जब हम पूछते हैं कि "भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?", तो हमें यह स्पष्ट करना होगा कि "सबसे बड़े" से हमारा क्या तात्पर्य है - भौगोलिक दृष्टि से, जनसंख्या के आधार पर, या कानून बनाने की उनकी क्षमता के आधार पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) सबसे बड़ा है।

भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश?

भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories) हैं। हर केंद्र शासित प्रदेश का महत्व उसके आकार, जनसंख्या और शासन प्रणाली के आधार पर अलग-अलग है। लेकिन जब सवाल आता है – “भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?” – तो इसका उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि “सबसे बड़ा” तीन अलग-अलग तरीकों से समझा जा सकता है।

  • क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लद्दाख है।

  • जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) है।

  • विधानमंडल वाले सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू और कश्मीर आता है।

क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश – लद्दाख

लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें।

  • क्षेत्रफल: लगभग 59,146 वर्ग किलोमीटर

  • स्थिति: भारत के उत्तरी छोर पर

  • गठन: 31 अक्तूबर 2019 को, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद

लद्दाख का क्षेत्र बहुत विशाल है, लेकिन यहाँ की आबादी बेहद कम है क्योंकि यह इलाका कठिन जलवायु और ऊँचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। लद्दाख की अपनी कोई विधानसभा नहीं है और यहाँ शासन पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा संचालित होता है।

जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश – दिल्ली (NCT)

यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है।

  • अनुमानित जनसंख्या (2025): 1.9 करोड़ से अधिक

  • क्षेत्रफल: लगभग 1,483 वर्ग किलोमीटर

दिल्ली पूरी तरह शहरीकृत और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यह भारत की राजधानी होने के कारण आर्थिक गतिविधियों और प्रवास का प्रमुख केंद्र है।

दिल्ली की अपनी विधानसभा, मुख्यमंत्री और निर्वाचित सरकार है, लेकिन यहाँ कई अहम प्रशासनिक शक्तियाँ सीधे केंद्र सरकार के अधीन रहती हैं।

विधानमंडल वाला सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश – जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपनी विधानसभा है।

  • क्षेत्रफल: लगभग 55,538 वर्ग किलोमीटर

  • क्षेत्रफल की दृष्टि से: लद्दाख और अंडमान-निकोबार के बाद तीसरे स्थान पर

  • पुनर्गठन: 31 अक्तूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया

जम्मू और कश्मीर की शासन व्यवस्था राज्यों जैसी है, लेकिन इसमें सीमित शक्तियाँ हैं।

  • दो राजधानियाँ: श्रीनगर (गर्मी) और जम्मू (सर्दी)

  • शासन: लेफ्टिनेंट गवर्नर + निर्वाचित विधानसभा

  • विशेष ढांचा: यह अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग और अनोखा है।

भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश

इस प्रकार, “भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश” का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस आधार पर तुलना कर रहे हैं।

  • लद्दाख – क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा

  • दिल्ली (NCT) – जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा

  • जम्मू और कश्मीर – विधानमंडल वाला सबसे बड़ा

भारत के ये सभी केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश की विविधता तथा शासन प्रणाली का अनोखा स्वरूप प्रस्तुत करते हैं।

