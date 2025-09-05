भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जानें यहां

क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लद्दाख है।

जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) है।

विधानमंडल वाले सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू और कश्मीर आता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश – लद्दाख लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें। क्षेत्रफल: लगभग 59,146 वर्ग किलोमीटर

स्थिति: भारत के उत्तरी छोर पर

गठन: 31 अक्तूबर 2019 को, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद लद्दाख का क्षेत्र बहुत विशाल है, लेकिन यहाँ की आबादी बेहद कम है क्योंकि यह इलाका कठिन जलवायु और ऊँचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। लद्दाख की अपनी कोई विधानसभा नहीं है और यहाँ शासन पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा संचालित होता है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश – दिल्ली (NCT)

यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अनुमानित जनसंख्या (2025): 1.9 करोड़ से अधिक

क्षेत्रफल: लगभग 1,483 वर्ग किलोमीटर दिल्ली पूरी तरह शहरीकृत और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यह भारत की राजधानी होने के कारण आर्थिक गतिविधियों और प्रवास का प्रमुख केंद्र है। दिल्ली की अपनी विधानसभा, मुख्यमंत्री और निर्वाचित सरकार है, लेकिन यहाँ कई अहम प्रशासनिक शक्तियाँ सीधे केंद्र सरकार के अधीन रहती हैं। विधानमंडल वाला सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश – जम्मू और कश्मीर जम्मू और कश्मीर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपनी विधानसभा है। क्षेत्रफल: लगभग 55,538 वर्ग किलोमीटर

क्षेत्रफल की दृष्टि से: लद्दाख और अंडमान-निकोबार के बाद तीसरे स्थान पर

पुनर्गठन: 31 अक्तूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू और कश्मीर की शासन व्यवस्था राज्यों जैसी है, लेकिन इसमें सीमित शक्तियाँ हैं।