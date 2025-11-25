Maharashtra NEET PG 2025: काउंसलिंग के राउंड 1 और 2 का संशोधित शेड्यूल medicalug2025.mahacet.org पर जारी; यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

Maharashtra NEET PG 2025: महाराष्ट्र सरकार के स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET सेल) ने आज, 25 नवंबर, 2025 को महाराष्ट्र नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 और 2 का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। कैंडिडेट को शेड्यूल देखने और medicalug2025.mahacet.org पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। कैंडिडेट राउंड 1 में एडमिशन के लिए 27 नवंबर, 2025 तक अपनी प्राथमिकताएं भर सकते हैं। राउंड 1 और 2 में एडमिशन के लिए कुल 5,788 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
महाराष्ट्र NEET PG काउंसलिंग 2025 की खास जानकारी
महाराष्ट्र NEET PG काउंसलिंग 2025 से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
अवलोकन
|
डिटेल्स
|
घटना नाम
|
महाराष्ट्र नीट पीजी काउंसलिंग 2025 राउंड 1 और 2 का संशोधित कार्यक्रम
|
परीक्षा का नाम
|
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा
|
बोर्ड का नाम
|
राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी सेल), महाराष्ट्र सरकार
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
राज्य
|
महाराष्ट्र
|
धारा
|
चिकित्सा दंत चिकित्सा
|
स्तर
|
स्नातकोत्तर (पीजी)
|
PROGRAM'S
|
डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी)सर्जरी के मास्टर (एमएस )राष्ट्रीय बोर्ड के राजनयिक (DNB)पीजी डिप्लोमा
|
आवेदन शुल्क
|
3000 रुपये
|
सुरक्षा जमा राशि
|
सरकारी संस्थान: 25,000 रुपयेनिजी संस्थान: 1 लाख रुपये
महाराष्ट्र NEET PG काउंसलिंग 2025 की जरूरी तारीखें
कैंडिडेट यहां महाराष्ट्र NEET PG काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 और 2 का संशोधित शेड्यूल देख सकते हैं:
राउंड 1 काउंसलिंग शेड्यूल
|
इवेंट
|
डेट
|
सीएपी राउंड-1 के लिए सीट मैट्रिक्स का प्रकाशन
|
25 नवंबर, 2025
|
ऑनलाइन वरीयता और विकल्प फॉर्म भरने की प्रक्रिया
|
25 - 27 नवंबर, 2025
|
पहली चयन सूची की घोषणा
|
28 नवंबर, 2025
|
भौतिक रूप से जुड़ना और रिपोर्टिंग
|
29 नवंबर - 3 दिसंबर, 2025
राउंड 2 काउंसलिंग शेड्यूल
|इवेंट
|डेट
|सीट मैट्रिक्स का प्रकाशन
|15 दिसंबर, 2025
|ऑनलाइन वरीयता और विकल्प फॉर्म भरने की प्रक्रिया
|15 - 17 दिसंबर, 2025
|सीएपी राउंड 2 के लिए चयन सूची की घोषणा
|19 दिसंबर, 2025
|कॉलेज में प्रवेश और रिपोर्टिंग
|20 - 24 दिसंबर, 2025
