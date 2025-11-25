IBPS Clerk Prelims Scorecard 2025
Uttarakhand DElEd Answer Key 2025: यूके डीएलएड आंसर-की ukdeled.com पर जारी, डाउनलोड करें PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 25, 2025, 17:12 IST

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) ने UK DElEd 2025 आंसर की अपनी आधिकारिक वेबसाइट ukdeled.com पर जारी कर दी है। उम्मीदवारों नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक और UK DElEd 2025 आंसर की डाउनलोड करने के स्टेप्स देख सकते हैं।

उत्तराखंड DElEd आंसर-की 2025
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) ने UK DElEd आंसर की 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट ukdeled.com पर जारी कर दी है। UK DElEd परीक्षा पूरी होने के बाद, उम्मीदवारों बेसब्री से UK DElEd 2025 आंसर की के जारी होने का इंतजार करते हैं। इससे उन्हें अपने प्रदर्शन के बारे में स्पष्टता मिलती है और वे आधिकारिक UK DElEd रिजल्ट से पहले अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 22 नवंबर, 2025 को हुई परीक्षाओं के लिए UK DElEd 2025 आंसर की 25 नवंबर को जारी की गई है। उम्मीदवारों 04 दिसंबर, 2025 तक UK DElEd आंसर की 2025 के लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। UK DElEd एक राज्य स्तरीय परीक्षा है। यह उत्तराखंड राज्य भर के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs) और अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में दो साल के डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है।

उत्तराखंड DElEd आंसर की 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

नवीनतम अपडेट के अनुसार, UK DElEd 2025 प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों अपनी UK DElEd 2025 आंसर की, UK DElEd 2025 की आधिकारिक वेबसाइट ukdeled.com पर डाउनलोड कर सकते हैं।

UK DElEd 2025 Provisional Answer Key Link 

क्लिक करें

UK DElEd 2025 प्रोविजनल आंसर की कैसे डाउनलोड करें?

आंसर की उपलब्ध होने के बाद, उम्मीदवारों इसे डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

स्टेप 1: UK DElEd 2025 की आधिकारिक वेबसाइट ukdeled.com पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर ‘UK DElEd Answer Key 2025’ लिंक खोजें।

स्टेप 3: उस संबंधित पेपर/विषय को चुनें जिसकी परीक्षा आपने दी है।

स्टेप 4: आंसर की की PDF फाइल डाउनलोड करें।

स्टेप 5: अपने जवाबों का प्रोविजनल आंसर की से मिलान करें।

UK DElEd 2025 आंसर की के खिलाफ आपत्तियां कैसे दर्ज करें

अगर किसी उम्मीदवार को आंसर की में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो वे आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवार 04 दिसंबर, 2025 तक deled2015@gmail.com पर ईमेल करके आंसर की को चुनौती दे सकते हैं।

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

