NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग, राउंड-1 का रिजल्ट 20 नवंबर को होगा जारी

पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स (MD/MS/PG Diploma) में एंट्री के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और चॉइस फिलिंग ( का महत्वपूर्ण चरण जारी है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने राउंड-1 के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही, MCC ने कल, 18 नवंबर, 2025 को NEET PG काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 की चॉइस फिलिंग के साथ चॉइस लॉकिंग को बंद कर देने का आदेश भी दिया है। सभी छात्र चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की जानकारी के लिए MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर पूरा कर सकते हैं।

MCC के ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, काउंसलिंग के राउंड 1 का अलॉटमेंट रिजल्ट 20 नवंबर, 2025 को घोषित किया जाएगा। सभी छात्र राउंड 1 काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल और अलॉटमेंट के लिए कोर्स और कॉलेज चुनने के लिए यहां पूरी अपडेट देख सकते हैं।

NEET PG Counselling 2025 Round 1 Choice Filling and Locking - Click Here