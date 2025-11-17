School Holiday on 17 November
NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग, राउंड-1 का रिजल्ट 20 नवंबर को होगा जारी

By Akshara Verma
Nov 17, 2025, 14:05 IST

NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी 2025 के लिए MCC ने नया काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया। साथ ही, राउंड 1 की चॉइस फिलिंग 17 नवंबर से शुरू होगी। पूरा शेड्यूल जानने के लिए mcc.nic.in पर जाएं। 

NEET PG Counselling 2025 Round 1 Allotment Choice Filling
पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स (MD/MS/PG Diploma) में एंट्री के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और चॉइस फिलिंग ( का महत्वपूर्ण चरण जारी है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने राउंड-1 के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही, MCC ने कल, 18 नवंबर, 2025 को NEET PG काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 की चॉइस फिलिंग के साथ चॉइस लॉकिंग को बंद कर देने का आदेश भी दिया है। सभी छात्र चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की जानकारी के लिए MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर पूरा कर सकते हैं।

MCC के ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, काउंसलिंग के राउंड 1 का अलॉटमेंट रिजल्ट 20 नवंबर, 2025 को घोषित किया जाएगा। सभी छात्र राउंड 1 काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल और अलॉटमेंट के लिए कोर्स और कॉलेज चुनने के लिए यहां पूरी अपडेट देख सकते हैं।

NEET PG Counselling 2025 Round 1 Choice Filling and Locking - Click Here

NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 1 शेड्यूल

NEET PG राउंड 1 काउंसलिंग में भाग लेने वाले छात्र नीचे दिए गए पूरे शेड्यूल को देख सकते हैं। 

रजिस्ट्रेशन/ फीस  17 अक्टूबर - 5 नवंबर, 2025 
ऑप्शन फिल करना/लॉक करना 17 नवंबर - 18 नवंबर, 2025 
सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया  19 नवंबर, 2025
रिजल्ट  20 नवंबर, 2025
कॉलेज ज्वाइनिंग 21 नवंबर, 2025 - 27 नवंबर, 2025 

NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 1 चॉइस फिलिंग और लॉकिंग प्रक्रिया

NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 1 चॉइस फिलिंग विंडो 18 नवंबर को बंद हो जाएगी। सभी छात्र अलॉटमेंट राउंड के लिए ऑप्शन फिल करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। 

स्टेप 1: NEET PG काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: NEET PG राउंड 1 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: NEET PG रोल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।

स्टेप 4: अलॉटमेंट के लिए कोर्स और कॉलेज के ऑप्शन फिल करें।

स्टेप 5: सभी फिल किए गए ऑप्शन को लॉक करें।

स्टेप 6: फिर, सेव करके और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

