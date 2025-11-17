School Holiday on 17 November
NLSAT 2026 के रजिट्रेशन nls.ac.in पर शुरू, डायरेक्ट लिंक के लिए यहां देखें

Akshara Verma
Nov 17, 2025, 15:41 IST

NLSIU बेंगलुरु ने 15 नवंबर, 2025 से नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट (NLSAT) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। कैंडिडेट 23 मार्च, 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट nls.ac.in पर अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये परीक्षाएं 26 अप्रैल, 2026 को आयोजित की जाएंगी।

NLSAT 2026 Registration
NLSAT 2026: नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) बेंगलुरु ने 15 नवंबर, 2025 को नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट (NLSAT) 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। जो कैंडिडेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उन्हें आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nls.ac.in पर जाना होगा। छात्र 23 मार्च, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम के लिए परीक्षाएं 26 अप्रैल, 2026 को आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, NLSAT का उपयोग NLS BA (Hons), पब्लिक पॉलिसी में दो साल की मास्टर डिग्री और कानून, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और पब्लिक पॉलिसी जैसे विषयों में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी किया जाता है।

NLSAT 2026 की मुख्य बातें

NLSAT 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

अवलोकन  विवरण 
घटना नाम  एनएलएसएटी 2026 पंजीकरण 
परीक्षा का नाम  नेशनल लॉ स्कूल एप्टीट्यूड टेस्ट (एनएलएसएटी) 2026
बोर्ड का नाम  नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) बैंगलोर
शैक्षणिक वर्ष  2026-27
ऑफिशियल वेबसाइट  nls.ac.in
धारा  कानून 
स्तर  स्नातक  स्नातकोत्तर  पीएचडी
PROGRAM'S  बीए (ऑनर्स) एलएलबी (ऑनर्स) मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी (एमपीपी) पीएचडी
आवेदन तिथि  15 नवंबर, 2025 
परीक्षा तिथि  26 अप्रैल, 2026

NLSAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

NLSAT 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कैंडिडेट को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:

1. ऑफिशियल वेबसाइट nls.ac.in पर जाएं। 

2. एडमिशन सेक्शन में जाएं।

3. NLSAT 2026 का आवेदन फॉर्म भरें।

4. अपनी निजी जानकारी भरें और कोर्स चुनें।

5. अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

6. ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

7. भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज सेव कर लें।

NLSAT 2026 की जरूरी तारीखें

कैंडिडेट NLSAT 2026 परीक्षा के लिए जरूरी तारीखें यहां देख सकते हैं:

घटनाएं विवरण
अधिसूचना जारी 13 नवंबर, 2025
आवेदन प्रारंभ तिथि 15 नवंबर, 2025
आवेदन की समय सीमा  23 मार्च, 2025
एनएलएसएटी 2026 परीक्षा तिथि 26 अप्रैल, 2026

NLSAT 2026 Application Portal 

