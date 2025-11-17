NLSAT 2026 के रजिट्रेशन nls.ac.in पर शुरू, डायरेक्ट लिंक के लिए यहां देखें

NLSAT 2026: नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) बेंगलुरु ने 15 नवंबर, 2025 को नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट (NLSAT) 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। जो कैंडिडेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उन्हें आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nls.ac.in पर जाना होगा। छात्र 23 मार्च, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम के लिए परीक्षाएं 26 अप्रैल, 2026 को आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, NLSAT का उपयोग NLS BA (Hons), पब्लिक पॉलिसी में दो साल की मास्टर डिग्री और कानून, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और पब्लिक पॉलिसी जैसे विषयों में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी किया जाता है।

NLSAT 2026 की मुख्य बातें

NLSAT 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: