NLSAT 2026 के रजिट्रेशन nls.ac.in पर शुरू, डायरेक्ट लिंक के लिए यहां देखें

NLSAT 2026: नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) बेंगलुरु ने 15 नवंबर, 2025 को नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट (NLSAT) 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। जो कैंडिडेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उन्हें आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nls.ac.in पर जाना होगा। छात्र 23 मार्च, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम के लिए परीक्षाएं 26 अप्रैल, 2026 को आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, NLSAT का उपयोग NLS BA (Hons), पब्लिक पॉलिसी में दो साल की मास्टर डिग्री और कानून, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और पब्लिक पॉलिसी जैसे विषयों में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी किया जाता है।
NLSAT 2026 की मुख्य बातें
NLSAT 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|अवलोकन
|विवरण
|घटना नाम
|एनएलएसएटी 2026 पंजीकरण
|परीक्षा का नाम
|नेशनल लॉ स्कूल एप्टीट्यूड टेस्ट (एनएलएसएटी) 2026
|बोर्ड का नाम
|नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) बैंगलोर
|शैक्षणिक वर्ष
|2026-27
|ऑफिशियल वेबसाइट
|nls.ac.in
|धारा
|कानून
|स्तर
|स्नातक स्नातकोत्तर पीएचडी
|PROGRAM'S
|बीए (ऑनर्स) एलएलबी (ऑनर्स) मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी (एमपीपी) पीएचडी
|आवेदन तिथि
|15 नवंबर, 2025
|परीक्षा तिथि
|26 अप्रैल, 2026
NLSAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
NLSAT 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कैंडिडेट को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
1. ऑफिशियल वेबसाइट nls.ac.in पर जाएं।
2. एडमिशन सेक्शन में जाएं।
3. NLSAT 2026 का आवेदन फॉर्म भरें।
4. अपनी निजी जानकारी भरें और कोर्स चुनें।
5. अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
6. ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
7. भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज सेव कर लें।
NLSAT 2026 की जरूरी तारीखें
कैंडिडेट NLSAT 2026 परीक्षा के लिए जरूरी तारीखें यहां देख सकते हैं:
|घटनाएं
|विवरण
|अधिसूचना जारी
|13 नवंबर, 2025
|आवेदन प्रारंभ तिथि
|15 नवंबर, 2025
|आवेदन की समय सीमा
|23 मार्च, 2025
|एनएलएसएटी 2026 परीक्षा तिथि
|26 अप्रैल, 2026
