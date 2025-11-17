IBPS RRB PO Admit Card 2025: आईबीपीएस आरआरबी पीओ एडमिट कार्ड ibps.in पर जारी, डाउनलोड करें हॉल टिकट

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) ने RRB प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करने का लिंक अपलोड कर दिया है। जो उम्मीदवारों 22 और 23 नवंबर, 2025 को होने वाली लिखित परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे ibps.in पर दिए गए लिंक पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एक बहुत जरूरी दस्तावेज है, जिसे Candidates को परीक्षा केंद्र पर एक वैध फोटो पहचान पत्र के साथ ले जाना होगा। IBPS RRB PO एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, हालांकि आप इसे नीचे दिए गए लेख से भी डाउनलोड कर सकते हैं- IBPS RRB PO एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक IBPS RRB PO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए, Candidates को लिंक पर अपना Registration नंबर और पासवर्ड जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल डालने होंगे। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीख से काफी पहले ही आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। आप नीचे दिए गए लिंक के जरिए सीधे अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं-

IBPS RRB PO एडमिट कार्ड 2025- यहां क्लिक करें IBPS RRB एडमिट कार्ड 2025 का संक्षिप्त विवरण नीचे ग्रुप “A”- ऑफिसर्स (स्केल-I, II और III) पदों के लिए भर्ती अभियान का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। विवरण जानकारी भर्ती करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) परीक्षा का नाम IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा 2025 रिक्तियां 3928 IBPS RRB PO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड की स्थिति जारी IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा की तारीखें 22 और 23 नवंबर 2025 IBPS RRB PO एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीख 16 नवंबर 2025 से 23 नवंबर 2025 आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in जरूरी लॉगिन क्रेडेंशियल Registration नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग का समय, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा के लिए दिशानिर्देश परीक्षा का तरीका Online (CBT) एडमिट कार्ड का उद्देश्य परीक्षा हॉल में प्रवेश और उम्मीदवार के विवरण का सत्यापन

Login Credentials से IBPS RRB एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करें? Candidates होम पेज पर दिए गए लिंक में लॉगिन क्रेडेंशियल डालकर आधिकारिक वेबसाइट से CRP-RRBs-XIII - ऑफिसर स्केल I पदों के लिए ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का कॉल लेटर यानी अपना IBPS RRB PO 2025 हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी जरूरी क्रेडेंशियल की जांच उस जानकारी से कर सकते हैं, जो आपने ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय दी थी। IBPS RRB PO एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें? लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले Candidates अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके और नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं- 1. अपने लैपटॉप या मोबाइल पर बैंक की आधिकारिक वेबसाइट - ibps.in पर जाएं। 2. होमपेज पर आपको ‘Online Preliminary Exam Call Letter for CRP-RRBs-XIII - Officer Scale I’ एडमिट कार्ड का लिंक मिलेगा। 3. लिंक पर क्लिक करें और अपने Registration विवरण का उपयोग करके IBPS RRB एडमिट कार्ड के लिए लॉगिन करें।

4. IBPS RRB प्रीलिम्स एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट ले लें। 5. एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट ले लें। IBPS RRB PO परीक्षा का समय 2025 क्योंकि इस परीक्षा में बड़ी संख्या में Candidates शामिल हो रहे हैं, इसलिए IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2025 का आयोजन 8 शिफ्ट में किया जाएगा। पहली चार शिफ्ट 22 नवंबर, 2025 को होंगी, जबकि बाकी चार शिफ्ट 23 नवंबर, 2025 को होंगी। शिफ्ट के अनुसार परीक्षा का विस्तृत समय नीचे दिया गया है। शिफ्ट रिपोर्टिंग का समय परीक्षा शुरू होने का समय परीक्षा खत्म होने का समय शिफ्ट 1 8:00 AM 9:00 AM 9:45 AM शिफ्ट 2 10:15 AM 11:15 AM 12:00 PM शिफ्ट 3 12:30 PM 1:30 PM 2:15 PM शिफ्ट 4 2:45 PM 3:45 PM 4:30 PM IBPS RRB PO 2025 हॉल टिकट डाउनलोड करते समय आने वाली आम समस्याएं IBPS PO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के दौरान Candidates को अक्सर कई अनचाही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन हॉल टिकट डाउनलोड करने में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। यह कुछ तकनीकी गड़बड़ियों या अन्य कारणों से हो सकता है, जो हॉल टिकट को आसानी से डाउनलोड करने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। नीचे कुछ आम समस्याएं बताई गई हैं, जो हॉल टिकट डाउनलोड करने में रुकावट डाल सकती हैं-