NEET Toppers List 2022 (OUT): Tanishka Vatsa Bags AIR 1, Total 4 Students Secure 715 Marks, Check Names Here

NEET Toppers List 2022 (OUT): The National Testing Agency (NTA) has declared the result of the National Eligibility cum Entrance Test Undergraduate (NEET - UG) in online mode. Candidates can check their NEET result in online mode at neet.nta.nic.in. They can download their NEET UG result 2022 by using the required credentials. Along with the result, NTA has also released the list of the NEET 2022 toppers.

As per the toppers list of NEET UG, Tanishka from Rajasthan has secured the All India Rank (AIR) 1 and topped in the exam. Ashish Batra has bagged AIR 2 and Hrishikesh Nagbhushan Gangule has secured AIR 3. This year, a total of 1872343 candidates registered for NEET UG out of which 1764571 have appeared and 993069 qualified in the exam.

NEET Toppers List 2022

Roll No Name AIR Marks Percentile Score 3905190306 Tanishka 1 715 99.9997733 2001350019 Vatsa Ashish Batra 2 715 99.9997733 2712130298 Hrishikesh Nagbhushan Gangule 3 715 99.9997733 2701140052 Rucha Pawashe 4 715 99.9997733 4204010052 Errabelly Sidharth Rao 5 711 99.9997166 3110320171 Rishi Vinay Balse 6 710 99.9992066 1601050034 Arpit Narang 7 710 99.9992066 4122020826 Krishna S R 8 710 99.9992066 2209040165 Zeel Vipul Vyas 9 710 99.9992066 2508010476 Haziq Parveez Lone 10 710 99.9992066

NEET Toppers List 2022 - Female Toppers

Roll No AIR Name Category Marks Percentile Score 3905190306 1 Tanishka OBC- NCL 715 99.9997733 2701140052 4 Rucha Pawashe OBC- NCL 715 99.9997733 2209040165 9 Zeel Vipul Vyas General 710 99.9992066 4601050908 11 Sayantani Chatterjee General 710 99.9992066 4608180422 14 Anuska Mandal General 710 99.9992066

NEET Toppers List 2022 - Male Toppers

AIR Name Marks Percentile Score 2 Vatsa Ashish Batra 715 99.9997733 3 Hrishikesh Nagbhushan Gangule 715 99.9997733 5 Errabelly Sidharth Rao 711 99.9997166 6 Rishi Vinay Balse 710 99.9992066 7 Arpit Narang 710 99.9992066

