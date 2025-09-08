होमवर्क पर NEP का बदलता स्वरूप, अब रटेंगे नहीं, समझेंगे बच्चे…

NEP 2020 Homework Innovation: पहले छात्रों के लिए होमवर्क का मतलब होता था मैथ के मुश्किल सवाल सॉल्व करना या लंबे-लंबे क्वेश्चन- आंसर को लिखना और याद करना। लेकिन, यह नीति छात्रों की समझने की क्षमता को कम और रटने की आदत को बढ़ावा देती है। हालांकि, पढ़ाई के तरीके अब बदल रहे हैं। अब होमवर्क छात्रों के लिए मजेदार, दिलचस्प आसान और रचनात्मक बनाए जा रहे हैं, ताकि बच्चे केवल किताबी कीड़े बनकर न रहे। इन नए तरीके का असल मक़सद छात्रों के मन से पढ़ाई का फोबिया निकालकर पढ़ाई से प्यार करवाना है। इससे सीखने की प्रक्रिया अधिक मजेदार और सरल बनती है।

रट्टा मार से रचनात्मकता की ओर बढ़ेंगे बच्चे

अब होमवर्क में लंबे पैराग्राफ याद करने या गणित के सवाल हल करने के लिए नहीं दिए जाते, इसके बजाय अब इन बातों पर जोर दिया जा रहा है कि छात्र चीजों को खुद से सोचने, समझने और बनाने की कोशिश करें। स्कूलों में बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना, ग्रुप में काम करना और नई जानकारी पर रिसर्च करने जैसे काम दिए जा रहे हैं। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी जागती है और वे अपने खुद के तरीके से सीखते हैं। साथ ही यह छात्रों की सोचने की क्षमता भी बढ़ता है।