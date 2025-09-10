UP Board Alert: यूपी बोर्ड ने फर्जी वेबसाइट्स पर कसा शिकंजा, सिर्फ upmsp.edu.in मिलेगी सही आधिकारिक जानकारी

News

UP Board (UPMSP): लगातार फर्जी वेबसाइटों की बढ़ती संख्या को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक सख्त कदम उठाया है। परिषद ने छात्र, अभिभावकों और स्कूलों को फर्जी वेबसाइटों से बचने के लिया कहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी यह भी घोषित किया है कि कोई भी जानकारी केवल माध्यमिक शिक्षा परिषदwww.upmsp.edu.in की आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे।

UP Board Official Website Alert: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों को फर्जी वेबसाइट्स से सावधानी बरतने की सख्त हिदायत ही है। परिषद ने इस बात को साफ किया है कि बोर्ड की केवल एक ही आधिकारिक वेबसाइट (www.upmsp.edu.in) है और सभी आधिकारिक जानकारी भी यही उपलब्ध कराई जाएगी। इस पोर्टल पर ही परीक्षा से जुड़ी सभी आधिकारिक सूचनाएं, आदेश और नोटिस जारी किए जाते हैं। हाल ही में बोर्ड की जानकारी में यह मामला आया है कि कुछ फर्जी वेबसाइट्स (जैसे upmsp-edu.in औरupmsponline.in) एक्टिव हुए हैं। ये वेबसाइट छात्रों और अभिभावकों को भ्रमित कर रही है। साथ ही उन तक गलत सूचनाएं पहुंचाए जा रहे हैं। कई बार इन नकली साइट्स पर रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड डाउनलोड, परीक्षा तिथि या अन्य अपडेट्स के नाम पर झूठी जानकारी दी जाती है, जो छात्रों के लिए परेशानी बन रही है। आधिकारिक वेबसाइट सिर्फ यहां पर-

परिषद के सचिव दिव्य कांत शुक्ला ने बताया है कि किसी भी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी, एग्जाम शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, रिजल्ट और अन्य आदेश केवल आधिकारिक वेबसाइटwww.upmsp.edu.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से यह भी अपील की है कि किसी अन्य वेबसाइट से किसी भी तरह की जानकारी न ले और न ही उन पर भरोसा करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बोर्ड की ओर से सभी विज्ञप्तियां और आदेश मीडिया तथा बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल के अलावा कहीं और जारी नहीं किए जाते हैं। इसलिए, यदि कोई सूचना किसी अन्य वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, तो उसे तुरंत नजरअंदाज किया जाए। छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह बोर्ड के अनुसार गलत जानकारी फैलाने वाली पोर्टल और लिंक से दूर रहने में ही समझदारी है। इन वेबसाइट्स पर दी जाने वाली फर्जी सूचनाएं केवल छात्रों का समय और मेहनत दोनों ही बर्बाद कर सकती हैं। वहीं, कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि कुछ नकली वेबसाइट पैसे या व्यक्तिगत जानकारी मांग कर लोगों के साथ धोखाधड़ी का प्रयास करते हैं।