UP Board Exam Centre Final List 2026: UPMSP ने 10वीं-12वीं के एग्जाम सेंटर की PDF लिस्ट की जारी; प्राइवेट स्कूल भी होंगे शामिल

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने साल 2025-26 की 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर की फाइनल लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। इस बार बोर्ड ने तकनीक और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सेंटर का निर्धारण किया है।

यूपी बोर्ड ने सेंटर की सूची 2026 के अनुसार, इस वर्ष बोर्ड राज्य भर में 8,033 सेंटरो पर कक्षा 10 और 12 के फाइनल एग्जाम करवाए जाएंगे।

UP Board Exam 2026: परीक्षा केंद्रों का कैलकुलेशन

यूपी बोर्ड ने इस साल राज्य भर में कुल 8,033 एग्जाम सेंटर बनाए हैं। पहले सेंटर की संख्या 7,448 थी, लेकिन आपत्तियों के निस्तारण और छात्रों की संख्या को देखते हुए इसमें 585 सेंटर बढ़ाए गए है। साथ ही, इस बार प्राइवेट स्कूलों को भी एग्जाम सेंटरों में शामिल किया जा रहा है।