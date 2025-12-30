UPMSP Center List 2026 Released: Download UP Board Class 10th, 12th Final Exam Centre PDF at upmsp.edu.in

WBPRB Constable Result 2025
Dec 30, 2025, 11:18 IST

The Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad has released the final exam Centre List 2026. Download the UP Board Class 10th and 12th centre list PDF from the official website upmsp.edu.in and check your exam centre details.

UPMSP Center List 2026 Released Download PDF at upmsp.edu.in
Key Points

  • UP Board Class 10 and 12 Exam 2026 Final Centre List PDF released at upmsp.edu.in
  • UP board 10th and 12th exam 2026 to be held from February 18 to March 12, 2026
  • A total of 8033 centres finalised for conducting the UP board examinations

UP Board Exam 2026 Final Centre List: Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad has released the UP Board Exam 2026 final centre list. The district-wise centre list PDF is available on the official website. Candidates can check the centre list details through the link on the official website.

As per the details provided in the official notification, a total of 8033 centres have been finalised for the UP Board Examination 2026. The UP Board will be conducting the UP 10th and 12th exams 2026 from February 18 to March 12, 2026. The exams will be conducted in the centres listed in the UP Board 2026 final centre list. Candidates will be provided with the details of their specific centres in their individual exam admit cards, which will be issued by officials soon. 

UPMSP Board 2026 Final Centre List - Click Here

UPMSP 10th 12th Final Centre List 2026

Check the district-wise centre list for UP Board class 10 and class 12 centre list here.

District Code District Name Examination Centre List  
01 AGRA Final Center List for Dist 01  
02 FIROZABAD Final Center List for Dist 02  
03 MAINPURI Final Center List for Dist 03  
04 ETAH Final Center List for Dist 04  
05 MATHURA Final Center List for Dist 05  
06 ALIGARH Final Center List for Dist 06  
07 HATHRAS Final Center List for Dist 07  
08 KASGANJ Final Center List for Dist 08  
09 BULANDSHAHR Final Center List for Dist 09  
10 GHAZIABAD Final Center List for Dist 10  
11 GAUTAM BUDH NAGAR Final Center List for Dist 11  
12 MEERUT Final Center List for Dist 12  
13 BAGPAT Final Center List for Dist 13  
14 HAPUR Final Center List for Dist 14  
15 MUZAFFAR NAGAR Final Center List for Dist 15  
16 SHAHARANPUR Final Center List for Dist 16  
17 SHAMLI Final Center List for Dist 17  
21 MORADABAD Final Center List for Dist 21  
22 Amroha Final Center List for Dist 22  
23 BIJNOR Final Center List for Dist 23  
24 RAMPUR Final Center List for Dist 24  
25 SAMBHAL Final Center List for Dist 25  
26 BAREILLY Final Center List for Dist 26  
27 BUDAUN Final Center List for Dist 27  
28 SHAHJAHANPUR Final Center List for Dist 28  
29 PILIBHIT Final Center List for Dist 29  
31 LAKHIMPUR KHIRI Final Center List for Dist 31  
32 SITAPUR Final Center List for Dist 32  
33 HARDOI Final Center List for Dist 33  
34 LUCKNOW Final Center List for Dist 34  
35 UNNAO Final Center List for Dist 35  
36 RAE BARAILI Final Center List for Dist 36  
38 KANPUR NAGAR Final Center List for Dist 38  
39 KANPUR DEHAT Final Center List for Dist 39  
40 FARRUKHABAD Final Center List for Dist 40  
41 ETAWAH Final Center List for Dist 41  
42 KANNAUJ Final Center List for Dist 42  
43 AURIYA Final Center List for Dist 43  
45 JALAUN Final Center List for Dist 45  
47 JHANSI Final Center List for Dist 47  
48 LALITPUR Final Center List for Dist 48  
49 HAMIRPUR Final Center List for Dist 49  
50 MAHOBA Final Center List for Dist 50  
51 BANDA Final Center List for Dist 51  
52 CHITRAKOOT Final Center List for Dist 52  
54 PRATAPGARH Final Center List for Dist 54  
55 PRAYAGRAJ Final Center List for Dist 55  
56 FATEHPUR Final Center List for Dist 56  
57 KAUSHAMBI Final Center List for Dist 57  
61 SULTANPUR Final Center List for Dist 61  
62 AYODHYA Final Center List for Dist 62  
63 BARABANKI Final Center List for Dist 63  
64 AMBEDKAR NAGAR Final Center List for Dist 64  
65 AMETHI Final Center List for Dist 65  
66 BAHRAICH Final Center List for Dist 66  
67 SHRAWASTI Final Center List for Dist 67  
68 GONDA Final Center List for Dist 68  
69 BALRAMPUR Final Center List for Dist 69  
71 BASTI Final Center List for Dist 71  
72 SANT KABIR NAGAR Final Center List for Dist 72  
73 SIDDHARTA NAGAR Final Center List for Dist 73  
75 GORAKHPUR Final Center List for Dist 75  
76 MAHARAJGANJ Final Center List for Dist 76  
77 DEORIA Final Center List for Dist 77  
78 KUSHI NAGAR Final Center List for Dist 78  
80 AZAMGARH Final Center List for Dist 80  
81 MAU Final Center List for Dist 81  
82 BALLIA Final Center List for Dist 82  
83 JAUNPUR Final Center List for Dist 83  
84 GHAZIPUR Final Center List for Dist 84  
85 VARANASI Final Center List for Dist 85  
86 CHANDAULI Final Center List for Dist 86  
88 BHADOHI Final Center List for Dist 88  
89 MIRZAPUR Final Center List for Dist 89  
90 SONBHADRA Final Center List for Dist 90  

Assistant Manager

Sherin completed her Masters degree in Communication from Madras Christian College, Chennai,. She has 5 years of experience in creating digital content and has previously worked as an assistant professor for 1.5 years.
