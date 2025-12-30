UPMSP Center List 2026 Released: Download UP Board Class 10th, 12th Final Exam Centre PDF at upmsp.edu.in

|District Code
|01
|AGRA
|Final Center List for Dist 01
|02
|FIROZABAD
|Final Center List for Dist 02
|03
|MAINPURI
|Final Center List for Dist 03
|04
|ETAH
|Final Center List for Dist 04
|05
|MATHURA
|Final Center List for Dist 05
|06
|ALIGARH
|Final Center List for Dist 06
|07
|HATHRAS
|Final Center List for Dist 07
|08
|KASGANJ
|Final Center List for Dist 08
|09
|BULANDSHAHR
|Final Center List for Dist 09
|10
|GHAZIABAD
|Final Center List for Dist 10
|11
|GAUTAM BUDH NAGAR
|Final Center List for Dist 11
|12
|MEERUT
|Final Center List for Dist 12
|13
|BAGPAT
|Final Center List for Dist 13
|14
|HAPUR
|Final Center List for Dist 14
|15
|MUZAFFAR NAGAR
|Final Center List for Dist 15
|16
|SHAHARANPUR
|Final Center List for Dist 16
|17
|SHAMLI
|Final Center List for Dist 17
|21
|MORADABAD
|Final Center List for Dist 21
|22
|Amroha
|Final Center List for Dist 22
|23
|BIJNOR
|Final Center List for Dist 23
|24
|RAMPUR
|Final Center List for Dist 24
|25
|SAMBHAL
|Final Center List for Dist 25
|26
|BAREILLY
|Final Center List for Dist 26
|27
|BUDAUN
|Final Center List for Dist 27
|28
|SHAHJAHANPUR
|Final Center List for Dist 28
|29
|PILIBHIT
|Final Center List for Dist 29
|31
|LAKHIMPUR KHIRI
|Final Center List for Dist 31
|32
|SITAPUR
|Final Center List for Dist 32
|33
|HARDOI
|Final Center List for Dist 33
|34
|LUCKNOW
|Final Center List for Dist 34
|35
|UNNAO
|Final Center List for Dist 35
|36
|RAE BARAILI
|Final Center List for Dist 36
|38
|KANPUR NAGAR
|Final Center List for Dist 38
|39
|KANPUR DEHAT
|Final Center List for Dist 39
|40
|FARRUKHABAD
|Final Center List for Dist 40
|41
|ETAWAH
|Final Center List for Dist 41
|42
|KANNAUJ
|Final Center List for Dist 42
|43
|AURIYA
|Final Center List for Dist 43
|45
|JALAUN
|Final Center List for Dist 45
|47
|JHANSI
|Final Center List for Dist 47
|48
|LALITPUR
|Final Center List for Dist 48
|49
|HAMIRPUR
|Final Center List for Dist 49
|50
|MAHOBA
|Final Center List for Dist 50
|51
|BANDA
|Final Center List for Dist 51
|52
|CHITRAKOOT
|Final Center List for Dist 52
|54
|PRATAPGARH
|Final Center List for Dist 54
|55
|PRAYAGRAJ
|Final Center List for Dist 55
|56
|FATEHPUR
|Final Center List for Dist 56
|57
|KAUSHAMBI
|Final Center List for Dist 57
|61
|SULTANPUR
|Final Center List for Dist 61
|62
|AYODHYA
|Final Center List for Dist 62
|63
|BARABANKI
|Final Center List for Dist 63
|64
|AMBEDKAR NAGAR
|Final Center List for Dist 64
|65
|AMETHI
|Final Center List for Dist 65
|66
|BAHRAICH
|Final Center List for Dist 66
|67
|SHRAWASTI
|Final Center List for Dist 67
|68
|GONDA
|Final Center List for Dist 68
|69
|BALRAMPUR
|Final Center List for Dist 69
|71
|BASTI
|Final Center List for Dist 71
|72
|SANT KABIR NAGAR
|Final Center List for Dist 72
|73
|SIDDHARTA NAGAR
|Final Center List for Dist 73
|75
|GORAKHPUR
|Final Center List for Dist 75
|76
|MAHARAJGANJ
|Final Center List for Dist 76
|77
|DEORIA
|Final Center List for Dist 77
|78
|KUSHI NAGAR
|Final Center List for Dist 78
|80
|AZAMGARH
|Final Center List for Dist 80
|81
|MAU
|Final Center List for Dist 81
|82
|BALLIA
|Final Center List for Dist 82
|83
|JAUNPUR
|Final Center List for Dist 83
|84
|GHAZIPUR
|Final Center List for Dist 84
|85
|VARANASI
|Final Center List for Dist 85
|86
|CHANDAULI
|Final Center List for Dist 86
|88
|BHADOHI
|Final Center List for Dist 88
|89
|MIRZAPUR
|Final Center List for Dist 89
|90
|SONBHADRA
|Final Center List for Dist 90
