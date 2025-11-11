उत्तराखंड को मिला पहला AI-सक्षम करियर लैब, UBSE ने बियॉन्ड मेंटर के साथ की साझेदारी

UBSE और बियॉन्ड मेंटर की ऐतिहासिक साझेदारी: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) ने राज्य के छात्रों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 'समग्र शिक्षा' के तहत, UBSE ने एडटेक संस्था बियॉन्ड मेंटर के साथ मिलकर उत्तराखंड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम करियर लैब लॉन्च किया है। यह पहल सरकारी स्कूलों के छात्रों को AI के बारे में बताने और उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए लाई गई है।
यह करियर लैब छात्रों को उनकी रुचि, योग्यता और कौशल के आधार पर सही करियर चुनने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। सरकारी स्कूलों में यह लैब कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए जारी की गई है, जिससे छात्र डिजिटल लर्निंग टूल और करीयर में विकास के लिए खोले गए है।
कई स्कूलों में बदलेगी छात्रों की तकदीर
उत्तराखंड के 100 से अधिक सरकारी स्कूलों में AI-आधारित करियर लैब स्थापित किए जाएंगे। इस साझेदारी पर समग्र शिक्षा के अपर राज्य के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और बियॉन्ड मेंटर के CEO सौरभ कुमार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MOU) पर अपने हस्ताक्षर किए। AI लैब बनने से कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को व्यक्तिगत और डेटा-चालित में करियर बनाने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा।
बियॉन्ड मेंटर के CEO सौरभ कुमार ने क्या कहा?
बियॉन्ड मेंटर के CEO सौरव कुमार ने कहा, कि "बियॉन्ड मेंटर में, हमारा लक्ष्य हर छात्र को कौशल, आत्मविश्वास और अवसर प्रदान करके उसे अपना भविष्य संवारने के लिए अवसर प्रदान करना है।" साथ ही, उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य ऐसे शिक्षण परिवेश का निर्माण करना है जो नवाचार, समावेशिता और विकास को प्रेरित करता हो- यह सुनिश्चित करते हुए कि हर युवा को मार्गदर्शन और तकनीक के बारे में समझ प्राप्त हो सके, जो उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने में मदद करे।"
AI-सक्षम करियर लैब की विशेषता
यह लैब छात्रों के लिए एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा, जो पारंपरिक करियर काउंसलिंग से कहीं आगे है।
|
विशेषता
|
डिटेल्स
|
छात्रों के लिए लाभ
|
AI-आधारित योग्यता आकलन
|
वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए साइकोमेट्रिक टेस्ट।
|
छात्रों की रुचि, योग्यता और व्यक्तित्व के अनुसार सटीक करियर के लिए सुझाव।
|
व्यक्तिगत मार्गदर्शन
|
रिजल्ट के आधार पर व्यक्तिगत (One-on-One) करियर काउंसलिंग।
|
करियर की उलझन को दूर करने में सहायक होगा। साथ ही, छात्रों के लक्ष्य निर्धारित होंगे।
|
डिजिटल करियर लाइब्रेरी
|
500 से अधिक करियर ऑप्शन और एंट्रेंस एग्जाम की जानकारी मिलेगी।
|
किसी भी समय, कहीं भी करियर से जुड़ी जानकारी तक आराम से पहुंच सकेंगे।
|
कौशल निर्माण मॉड्यूल
|
भविष्य के लिए जरूरी कौशलों (जैसे- डिजिटल साक्षरता) पर ट्रेनिंग।
|
छात्रों को 'भविष्य के लिए तैयार' करने में मदद मिलेगी।
|
इंडस्ट्री जगत से जुड़े
|
विभिन्न करियर पाथ पर एक्सपर्ट्स के साथ इंटरैक्टिव सत्र।
|
पढ़ाई और रोजगार के बीच की खाई कम होगी।
AI-सक्षम करियर लैब किन क्षेत्रों के लिए बनेगा वरदान?
UBSE और बियॉन्ड मेंटर द्वारा शुरू की गई इस पहल का सबसे ज्यादा प्रभाव पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को पडेगा। पहले, इन क्षेत्रों के छात्रों के पास करियर बनाने के कम ऑप्शन हुआ करते थे। परंतु, अब, AI-आधारित करियर लैब स्थापित होने से उत्तराखंड के हर कोने के सरकारी स्कूलों के छात्रों को सुविधा और समझ मिलेगी।
उत्तराखंड के छात्रों के लिए नया भविष्य
यह साझेदारी उत्तराखंड में शिक्षा और टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। AI करियर लैब केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए उज्जवल भविष्य का वादा है।
यहां देखें - Bihar Board: 10वीं-इंटर एग्जाम के फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ी, 18 नवंबर तक करें आवेदन
Comments
All Comments (0)
Join the conversation