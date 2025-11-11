उत्तराखंड को मिला पहला AI-सक्षम करियर लैब, UBSE ने बियॉन्ड मेंटर के साथ की साझेदारी

UBSE और बियॉन्ड मेंटर की ऐतिहासिक साझेदारी: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) ने राज्य के छात्रों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 'समग्र शिक्षा' के तहत, UBSE ने एडटेक संस्था बियॉन्ड मेंटर के साथ मिलकर उत्तराखंड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम करियर लैब लॉन्च किया है। यह पहल सरकारी स्कूलों के छात्रों को AI के बारे में बताने और उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए लाई गई है।

यह करियर लैब छात्रों को उनकी रुचि, योग्यता और कौशल के आधार पर सही करियर चुनने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। सरकारी स्कूलों में यह लैब कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए जारी की गई है, जिससे छात्र डिजिटल लर्निंग टूल और करीयर में विकास के लिए खोले गए है।

कई स्कूलों में बदलेगी छात्रों की तकदीर

उत्तराखंड के 100 से अधिक सरकारी स्कूलों में AI-आधारित करियर लैब स्थापित किए जाएंगे। इस साझेदारी पर समग्र शिक्षा के अपर राज्य के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और बियॉन्ड मेंटर के CEO सौरभ कुमार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MOU) पर अपने हस्ताक्षर किए। AI लैब बनने से कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को व्यक्तिगत और डेटा-चालित में करियर बनाने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा।