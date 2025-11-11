दुनिया में नाशपाती का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यहां जाने नाम

नाशपाती का सबसे बड़ा उत्पादक: चीन दुनिया में नाशपाती का सबसे बड़ा उत्पादक है, और वह भी एक बड़े अंतर से। यह देश कई तरह की नाशपाती उगाता है, जिनमें से कई सिर्फ इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। चीनी नाशपाती अपने कुरकुरेपन, ज्यादा पानी की मात्रा और हल्की मिठास के लिए जानी जाती हैं। जानिए कि चीन नाशपाती उत्पादन में दुनिया का लीडर कैसे बना और यह फल वैश्विक आहार और परंपराओं का हिस्सा कैसे है। दुनिया में नाशपाती का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया भर में नाशपाती के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में चीन पहले स्थान पर है। यहां नाशपाती उगाने वाले मुख्य क्षेत्रों में हेबेई, शेडोंग और शानक्सी शामिल हैं। इन क्षेत्रों की जलवायु और उपजाऊ मिट्टी पारंपरिक और हाइब्रिड दोनों तरह की नाशपाती उगाने के लिए सबसे अच्छी है। या नाशपाती (Ya pear) और फ्रैग्रेंट नाशपाती (Fragrant pear) जैसी किस्में घरेलू और निर्यात बाजारों में बहुत पसंद की जाती हैं।

चीन कितनी नाशपाती का उत्पादन करता है? चीन हर साल 18 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा नाशपाती का उत्पादन करता है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है। देश में नाशपाती के बाग बहुत बड़े इलाकों में फैले हुए हैं। इस फल की खेती घरेलू खपत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार दोनों के लिए की जाती है। नाशपाती चीनी घरों में एक मुख्य फल है और अक्सर त्योहारों और पारिवारिक समारोहों में तोहफे के रूप में दी जाती है। दुनिया में नाशपाती का उत्पादन करने वाले टॉप 5 देश रैंक देश सालाना उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में) 1 चीन 18.0 2 संयुक्त राज्य अमेरिका 0.6 3 अर्जेंटीना 0.55 4 इटली 0.5 5 तुर्की 0.4 चीन चीन दुनिया में नाशपाती का सबसे बड़ा उत्पादक है, और वह भी बड़े अंतर से। या ली (Ya Li) और शिनजियांग फ्रैग्रेंट नाशपाती (Xinjiang Fragrant Pear) जैसी किस्में अपने रसीलेपन और हल्के स्वाद के लिए खास तौर पर जानी जाती हैं। चीन में 3,000 से ज्यादा सालों से नाशपाती की खेती की जा रही है। सांस्कृतिक रूप से इसे लंबी उम्र और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका वैश्विक नाशपाती उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। वाशिंगटन, ओरेगन और कैलिफोर्निया इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहां की लोकप्रिय किस्मों में बार्टलेट, बॉस्क और अंजु शामिल हैं। अमेरिका की नाशपाती लैटिन अमेरिका, कनाडा और एशिया के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर निर्यात की जाती हैं। यह देश डिब्बाबंद और प्रोसेस्ड नाशपाती उत्पादों का भी एक बड़ा सप्लायर है। अर्जेंटीना अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का प्रमुख नाशपाती उत्पादक देश है। रियो नीग्रो घाटी उच्च गुणवत्ता वाली नाशपाती के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें मुख्य रूप से यूरोप और ब्राजील में निर्यात किया जाता है। बार्टलेट और पैकहैम्स ट्रायम्फ यहां की प्रमुख किस्में हैं। अर्जेंटीना को दक्षिणी गोलार्ध की फसल का फायदा मिलता है, जो उत्तरी बाजारों की मांग को पूरा करने में मदद करती है। इटली इटली यूरोप के सबसे बड़े नाशपाती उत्पादकों में से एक है। एमिलिया-रोमाग्ना देश का सबसे ज्यादा नाशपाती उगाने वाला क्षेत्र है। इटली में अबाटे फेटेल, विलियम और कॉन्फ्रेंस जैसी प्रीमियम किस्में उगाई जाती हैं। इनमें से कई को यूरोपीय संघ में पीजीआई (संरक्षित भौगोलिक संकेत) का दर्जा मिला हुआ है।