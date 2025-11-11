CBSE Board Exam 2026: 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम में लाइव रिकॉर्डिंग से रखी जाएगी निगरानी, जानें CBSE की लेटेस्ट अपडेट

CBSE 10th, 12th Board Exam 2026 Update: सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार देश-विदेश के करीब 45 लाख से अधिक छात्रों के CBSE बोर्ड एग्जाम में बैठने की उम्मीद है। बोर्ड एग्जाम में ट्रांसपेरेंस और एहतियात के तौर पर CCTV कैमरों के जरिए लाइव ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।
CCTV की निगरानी में होंगे बोर्ड एग्जाम
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बोर्ड एग्जाम के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। साल 2026 में 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के सभी एग्जाम सेंटर पर लाइव रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब छात्र और स्टाफ, दोनों ही CCTV कैमरों की पैनी निगरानी में रहेंगे। इस नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एग्जाम में होने वाली नकल को जड़ से खत्म करना है।
CBSE के इस कदम से न केवल नकल रोकी जाएगी, बल्कि रिजल्ट से जुड़ी शिकायतों और विवादों का निपटारा करने में भी मदद मिलेगी। एग्जाम के बाद होने वाले झगड़ो के लिए बोर्ड के पास डिजिटल एविडेंस उपलब्ध होगा।
CCTV की पॉलिसी
एग्जाम सेंटर के लिए CCTV पॉलिसी में साफ कहा गया है कि जिन स्कूलों में CCTV कैमरे नहीं लगे होंगे, उन्हें एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा। CCTV के लिए स्कूलों की सहमति भी जरूरी होगी।
कहां-कहां लगे होंगे CCTV कैमरे?
CBSE के नए नियम के अनुसार, एग्जाम सेंटर के केवल एग्जाम हॉल में ही नहीं, बल्कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जैसे कई जगह निगरानी रखने के लिए CCTV लगाए जाएंगे। कहां-कहां कैमरे लगे है जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
|जगह
|CCTV लगाने का कारण
|मुख्य उद्देश्य
|मेन एग्जामिनेशन हॉल
|छात्रों और इनविजिलेटर की गतिविधि पर सीधी निगरानी।
|नकल करने वाले छात्रों और सहायता प्रदान करने वाले स्टाफ पर लगाम लगाना।
|स्ट्रांग रूम
|कोशन पेपर और आंसर शीट की सुरक्षा
|कोशन पेपर लीक होने या आंसर शीट में छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकना।
|प्रवेश और निकास द्वार एंट्री और एग्जिट गेट
|छात्रों और बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर नियंत्रण।
|किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को रोकना और देरी से आने वाले छात्रों का रिकॉर्ड रखना।
|सुपरिटेंडेंट ऑफिस
|महत्वपूर्ण प्रशासनिक और समन्वय गतिविधियों की निगरानी।
|नियमों का पालन सुनिश्चित करना और किसी भी अनधिकृत हस्तक्षेप को रिकॉर्ड करना।
|कॉरिडोर में
|इनविजिलेटरों के राउंड और छात्रों के वॉशरूम ब्रेक के दौरान गतिविधि रिकॉर्ड करना।
|गोपनीय बातचीत को नियंत्रित करना।
CBSE एग्जाम की डेटशीट
CBSE ने इस बार परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पहले रिकॉर्ड समय में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट (CBSE Date Sheet 2026) जारी की है। CBSE 10वीं परीक्षा 2026, 17 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक और CBSE 12वीं परीक्षा 2026, 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी।
यहां भी पढ़े: UP New Rule: CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, यूपी स्कूलों में 'वंदे मातरम' होगा अनिवार्य
Comments
All Comments (0)
Join the conversation