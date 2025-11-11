MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
CBSE Board Exam 2026: 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम में लाइव रिकॉर्डिंग से रखी जाएगी निगरानी, जानें CBSE की लेटेस्ट अपडेट

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 11, 2025, 15:48 IST

CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी 2026 से होंगे। इस बार सभी एग्जाम सेंटर पर CCTV कैमरे अनिवार्य कर दिए गए है, जो छात्रों से लेकर टीचर्स की लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे।

CBSE Board Exam 2026 CCTV cameras mandatory at all Exam Centres
CBSE 10th, 12th Board Exam 2026 Update: सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार देश-विदेश के करीब 45 लाख से अधिक छात्रों के CBSE बोर्ड एग्जाम में बैठने की उम्मीद है। बोर्ड एग्जाम में ट्रांसपेरेंस और एहतियात के तौर पर CCTV कैमरों के जरिए लाइव ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।

CCTV की निगरानी में होंगे बोर्ड एग्जाम 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बोर्ड एग्जाम के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। साल 2026 में 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के सभी एग्जाम सेंटर पर लाइव रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब छात्र और स्टाफ, दोनों ही CCTV कैमरों की पैनी निगरानी में रहेंगे। इस नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एग्जाम में होने वाली नकल को जड़ से खत्म करना है।  

CBSE के इस कदम से न केवल नकल रोकी जाएगी, बल्कि रिजल्ट से जुड़ी शिकायतों और विवादों का निपटारा करने में भी मदद मिलेगी। एग्जाम के बाद होने वाले झगड़ो के लिए बोर्ड के पास डिजिटल एविडेंस उपलब्ध होगा।  

CCTV की पॉलिसी 

एग्जाम सेंटर के लिए CCTV पॉलिसी में साफ कहा गया है कि जिन स्कूलों में CCTV कैमरे नहीं लगे होंगे, उन्हें एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा। CCTV के लिए स्कूलों की सहमति भी जरूरी होगी। 

कहां-कहां लगे होंगे CCTV कैमरे?

CBSE के नए नियम के अनुसार, एग्जाम सेंटर के केवल एग्जाम हॉल में ही नहीं, बल्कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जैसे कई जगह निगरानी रखने के लिए CCTV लगाए जाएंगे। कहां-कहां कैमरे लगे है जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें। 

जगह  CCTV लगाने का कारण  मुख्य उद्देश्य 
मेन एग्जामिनेशन हॉल  छात्रों और इनविजिलेटर की गतिविधि पर सीधी निगरानी। नकल करने वाले छात्रों और सहायता प्रदान करने वाले स्टाफ पर लगाम लगाना।
स्ट्रांग रूम कोशन पेपर और आंसर शीट की सुरक्षा कोशन पेपर लीक होने या आंसर शीट में छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकना।
प्रवेश और निकास द्वार एंट्री और एग्जिट गेट छात्रों और बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर नियंत्रण। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को रोकना और देरी से आने वाले छात्रों का रिकॉर्ड रखना।
सुपरिटेंडेंट ऑफिस  महत्वपूर्ण प्रशासनिक और समन्वय गतिविधियों की निगरानी। नियमों का पालन सुनिश्चित करना और किसी भी अनधिकृत हस्तक्षेप को रिकॉर्ड करना।
कॉरिडोर में  इनविजिलेटरों के राउंड और छात्रों के वॉशरूम ब्रेक के दौरान गतिविधि रिकॉर्ड करना। गोपनीय बातचीत को नियंत्रित करना।

CBSE एग्जाम की डेटशीट

CBSE ने इस बार परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पहले रिकॉर्ड समय में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट (CBSE Date Sheet 2026) जारी की है। CBSE 10वीं परीक्षा 2026, 17 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक और CBSE 12वीं परीक्षा 2026, 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी।

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

