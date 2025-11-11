CBSE Board Exam 2026: 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम में लाइव रिकॉर्डिंग से रखी जाएगी निगरानी, जानें CBSE की लेटेस्ट अपडेट

CBSE 10th, 12th Board Exam 2026 Update: सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार देश-विदेश के करीब 45 लाख से अधिक छात्रों के CBSE बोर्ड एग्जाम में बैठने की उम्मीद है। बोर्ड एग्जाम में ट्रांसपेरेंस और एहतियात के तौर पर CCTV कैमरों के जरिए लाइव ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।

CCTV की निगरानी में होंगे बोर्ड एग्जाम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बोर्ड एग्जाम के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। साल 2026 में 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के सभी एग्जाम सेंटर पर लाइव रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब छात्र और स्टाफ, दोनों ही CCTV कैमरों की पैनी निगरानी में रहेंगे। इस नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एग्जाम में होने वाली नकल को जड़ से खत्म करना है।

CBSE के इस कदम से न केवल नकल रोकी जाएगी, बल्कि रिजल्ट से जुड़ी शिकायतों और विवादों का निपटारा करने में भी मदद मिलेगी। एग्जाम के बाद होने वाले झगड़ो के लिए बोर्ड के पास डिजिटल एविडेंस उपलब्ध होगा।