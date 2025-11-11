News

RBSE Date Sheet 2025 Big Update: राजस्थान बोर्ड ने हाफ इयरली एग्जाम 9वीं से 12वीं 2025 की डेटशीट में किए बदलाव, यहां से डाउनलोड करें नई Date Sheet 2025

Rajasthan Board Exam 2026 Date Sheet: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) को अजमेर बोर्ड भी कहा जाता है। RBSE ने साल 2025 के लिए आयोजित होने वाली कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की हाफ इयरली एग्जाम की डेट्स में बदलाव किए है। सभी छात्र शेड्यूल देखने और उसकी जानकारी लेने के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर विजिट करें।

RBSE हाफ इयरली एग्जाम 2025 की मुख्य विशेषताएं

RBSE ने कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के हाफ इयरली एग्जाम 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल्स के लिए नीचे दी गई टेबल में देखें।

इवेंट डिटेल्स इवेंट का नाम RBSE हाफ इयरली एग्जाम 2025 की बदलाव डेटशीट एग्जाम का नाम RBSE हाफ इयरली एग्जाम 2025 बोर्ड का नाम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान एकेडमिक ईयर 2025-26 ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in राज्य राजस्थान कक्षाएं 9वीं, 20वीं, 11वीं, 12वीं मोड हाफ इयरली स्केल स्टेट वाइज मोड ऑफलाइन, पेन-एंड-पेपर एग्जाम मोड स्टेट लेवल यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन शिफ्ट का टाइम पहली शिफ्ट : सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 बजे तकदूसरी शिफ्ट : दोपहर 1:15 बजे से शाम 4:30 बजे तक एग्जाम का टाइम कक्षा 9, 10: 1st शिफ्ट कक्षा 11, 12: 2nd शिफ्ट

RBSE हाफ इयरली एग्जाम 2025 की बदली हुई डेटशीट

सभी छात्र RBSE कक्षा 9वीं, 20वीं, 11वीं, 12वीं के हाफ इयरली एग्जाम की रिवाइज्ड डेटशीट यहां देखें।

RBSE कक्षा 9वीं-10वीं के हाफ इयरली एग्जाम की डेट शीट

डेट दिन कक्षा 9वीं, 10वीं के सब्जेक्ट्स 20 नवंबर, 2025 गुरुवार अंग्रेजी 21 नवंबर, 2025 शुक्रवार विज्ञान 24 नवंबर, 2025 सोमवार सामाजिक विज्ञान 25 नवंबर, 2025 मंगलवार तीसरी भाषा 26 नवंबर, 2025 बुधवार राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन 27 नवंबर, 2025 गुरुवार अंक शास्त्र 28 नवंबर, 2025 शुक्रवार स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा 29 नवंबर, 2025 शनिवार सूचान प्रौद्योगिकी 2 दिसंबर, 2025 मंगलवार हिंदी (पुनर्निर्धारित)

RBSE कक्षा 11वीं और 12वीं के हाफ इयरली एग्जाम की डेट शीट

डेट दिन कक्षा 11वीं, 12वीं के सब्जेक्ट्स 20 नवंबर, 2025 गुरुवार अंग्रेजी 21 नवंबर, 2025 शुक्रवार विज्ञान / हिंदी 24 नवंबर, 2025 सोमवार इतिहास, रसायन विज्ञान, व्यावसायिक 27 नवंबर, 2025 गुरुवार कृषि, जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान 2 दिसंबर, 2025 मंगलवार हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, भौतिकी, लेखांकन, आदि (पुनर्निर्धारित)

डेटशीट में बदलाव क्यों किया गया?

डेटशीट में बदलाव राजस्थान कर्मचारी संघ की प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा, जो 22 नवंबर, 2025 को निर्धारित है, के साथ टकराव से बचने के लिए किया गया था। टकराव से बचने के लिए, बोर्ड ने हाफ इयरली एग्जाम को उस तिथि से 2 दिसंबर, 2025 तक पोस्टपोन कर दिया है।

1. कक्षा 9, 10: हिंदी भाषा

2. कक्षा 11, 12: हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, पंजाबी साहित्य, सिंधी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, भौतिकी और लेखांकन

रिवाइज्ड डेटशीट को डाउनलोड कैसे करें?

एग्जाम देने के लिए सभी छात्र और पेरेंट्स बदली हुई हाफ इयरली एग्जाम की डेटशीट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

1. सबसे पहले बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2. फिर, वेबसाइट के ‘होम पेज’ पर ‘नोटिस’ के सेक्शन पर जाएं।

3. "हाफ इयरली एग्जाम 2025 रिवाइज्ड डेटशीट" के लिंक पर क्लिक करें।

4. फिर, आप अपनी कक्षा के अनुसार डेटशीट की PDF फाइल को डाउनलोड कर लें।

यहां भी पढ़े: CBSE Board Exam 2026: 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम में लाइव रिकॉर्डिंग से रखी जाएगी निगरानी, जानें CBSE की लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan Board released revised Half Yearly Datesheet today, November 11, 2025