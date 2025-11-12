JENPAS UG 2025: WBJEEB ने अंडर ग्रेजुएट फाइनल आंसर की wbjeeb.nic.in/jenpas-ug/ पर हुई जारी, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

WBJEEB फाइनल आंसर की 2025: पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) ने आज, यानी 12 नवंबर 2025 को JENPAS (UG), JEMScN, JEPBN, JECA, JELET, ANM और GNM के लिए WBJEEB UG 2025 फाइनल आंसर की 2025 जारी कर दी है। जिन कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, उन्हें उत्तर देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in/jenpas-ug/ पर जाना होगा। प्रोविजनल आंसर की 6 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। ये परीक्षाएं 18 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुई थीं।
डायरेक्ट लिंक - WBJEE JENPAS UG 2025 लॉगिन
WBJEEB UG परीक्षा 2025 की मुख्य बातें
WBJEEB परीक्षा 2025 की मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:
|विवरण
|जानकारी
|इवेंट का नाम
|WBJEEB UG फाइनल आंसर की 2025
|परीक्षा का नाम
|WBJEEB JENPAS (UG), JEMScN, JEPBN, JECA, JELET, ANM & GNM
|बोर्ड का नाम
|वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड (WBJEEB)
|शैक्षणिक वर्ष
|2025-26
|आधिकारिक वेबसाइट
|wbjeeb.nic.in/jenpas-ug/
|प्रोग्राम
|नर्सिंग, पैरामेडिकल और संबद्ध विज्ञान अंडरग्रेजुएट के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JENPAS - UG)MSc नर्सिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEMScN)पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEPBN)कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JECA)B.E., B.Tech., B.Pharm. में लेटरल एंट्री के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JELET)ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (ANM & GNM)
|फाइनल आंसर की जारी होने की तारीख
|12 नवंबर, 2025
JENPAS UG 2025 फाइनल आंसर की कैसे देखें?
रैंक कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट को नीचे बताए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
1. आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in/jenpas-ug/ पर जाएं।
2. 'कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड' के तहत, 'रैंक कार्ड फॉर JENPAS(UG) 2025' पर क्लिक करें।
3. अपनी जानकारी दर्ज करें और लॉग इन करें।
4. अपनी जानकारी जांचें और अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation