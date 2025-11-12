ISC 12th, ICSE 10th 2026 Time Table Released
Focus
Quick Links
News

JENPAS UG 2025: WBJEEB ने अंडर ग्रेजुएट फाइनल आंसर की wbjeeb.nic.in/jenpas-ug/ पर हुई जारी, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 12, 2025, 19:22 IST

 पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) ने 18 अक्टूबर 2025 को आयोजित JENPAS (UG), JEMScN, JEPBN, JECA, JELET, ANM और GNM परीक्षाओं के लिए फाइनल आंसर की 2025 आज, यानी 12 नवंबर 2025 को जारी कर दी है। कैंडिडेट अपने उत्तर wbjeeb.nic.in/jenpas-ug/ पर देख सकते हैं। प्रोविजनल आंसर की 6 नवंबर 2025 को जारी की गई थी।


Add as a preferred source on Google
Join us
WBJEE Board has released the Final Answer Key 2025 today, November 12, 2025
WBJEE Board has released the Final Answer Key 2025 today, November 12, 2025
Register for Result Updates

WBJEEB फाइनल आंसर की 2025: पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) ने आज, यानी 12 नवंबर 2025 को JENPAS (UG), JEMScN, JEPBN, JECA, JELET, ANM और GNM के लिए WBJEEB UG 2025 फाइनल आंसर की 2025 जारी कर दी है। जिन कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, उन्हें उत्तर देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in/jenpas-ug/  पर जाना होगा। प्रोविजनल आंसर की 6 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। ये परीक्षाएं 18 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुई थीं।

डायरेक्ट लिंक - WBJEE JENPAS UG 2025 लॉगिन

WBJEEB UG परीक्षा 2025 की मुख्य बातें

WBJEEB परीक्षा 2025 की मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:

विवरण जानकारी
इवेंट का नाम WBJEEB UG फाइनल आंसर की 2025
परीक्षा का नाम WBJEEB JENPAS (UG), JEMScN, JEPBN, JECA, JELET, ANM & GNM
बोर्ड का नाम वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड (WBJEEB)
शैक्षणिक वर्ष 2025-26
आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in/jenpas-ug/ 
प्रोग्राम नर्सिंग, पैरामेडिकल और संबद्ध विज्ञान अंडरग्रेजुएट के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JENPAS - UG)MSc नर्सिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEMScN)पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEPBN)कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JECA)B.E., B.Tech., B.Pharm. में लेटरल एंट्री के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JELET)ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (ANM & GNM)
फाइनल आंसर की जारी होने की तारीख 12 नवंबर, 2025

JENPAS UG 2025 फाइनल आंसर की कैसे देखें?

रैंक कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट को नीचे बताए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:

1.  आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in/jenpas-ug/ पर जाएं।

2.  'कैंडिडेट  एक्टिविटी बोर्ड' के तहत, 'रैंक कार्ड फॉर JENPAS(UG) 2025' पर क्लिक करें।

3.  अपनी जानकारी दर्ज करें और लॉग इन करें।

4.  अपनी जानकारी जांचें और अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करें।

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News