Azim Premji Scholarship 2025 Registration Last Date: छात्र इस डायरेक्ट लिंक से अभी करें अप्लाई

Azim Premji Scholarship 2025 Last Date: अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप उन छात्राओं को प्रदान की जाती है, जिन्होंने रेगुलर स्कूल से कक्षा 10वीं और 12वीं पास की है और कॉलेज के प्रथम वर्ष में दो से पांच महीने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर रही हो। छात्रा का किसी सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में नामांकन होना जरूरी है। इस स्कॉलरशिप से जुड़े छात्रों को 30,000 रुपये की वार्षिक राशि उनके बैंक खाते में पहुंचती है। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है।

Azim Premji Scholarship 2025: डायरेक्ट लिंक

जो छात्र अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के योग्य हैं, वे स्कॉलरशिप के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए कर सकते हैं:

Azim Premji Scholarship 2025: जरूरी डिटेल

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन केवल उन छात्राओं को स्कॉलरशिप देता है, जिन्होंने सरकारी स्कूलों से पढ़ाई की है। यह स्कॉलरशिप लड़कियों को उनकी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के लिए दी जा रही है। अन्य जरूरी डिटेल्स के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: