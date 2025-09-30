Azim Premji Scholarship 2025 Registration Last Date: छात्र इस डायरेक्ट लिंक से अभी करें अप्लाई

Azim Premji Scholarship 2025 Last Date: अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप उन छात्राओं को प्रदान की जाती है, जिन्होंने रेगुलर स्कूल से कक्षा 10वीं और 12वीं पास की है और कॉलेज के प्रथम वर्ष में दो से पांच महीने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर रही हो। छात्रा का किसी सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में नामांकन होना जरूरी है। इस स्कॉलरशिप से जुड़े छात्रों को 30,000 रुपये की वार्षिक राशि उनके बैंक खाते में पहुंचती है। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है।
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025
Azim Premji Scholarship 2025: जरूरी डिटेल
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन केवल उन छात्राओं को स्कॉलरशिप देता है, जिन्होंने सरकारी स्कूलों से पढ़ाई की है। यह स्कॉलरशिप लड़कियों को उनकी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के लिए दी जा रही है। अन्य जरूरी डिटेल्स के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
पैरामीटर
|
विवरण
|
स्कॉलरशिप का नाम
|
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप
|
द्वारा प्रस्तुत
|
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन
|
स्कॉलरशिप राशि
|
₹30,000 वार्षिक
|
योग्यता
|
कक्षा 10वीं और 12वीं पास
|
पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित
|
2-5 वर्ष ग्रेजुएट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि 2025
|
30 सितंबर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
azimpremjifoundation.org
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए योग्यता क्या है?
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के इच्छुक छात्रों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। ये योग्यताएं नीचे दी गई हैं:
वे सभी छात्राएं जिन्होंने:
-
किसी भी पात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूल या कॉलेज से एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाएं पास की हैं।
-
भारत में कहीं भी, किसी सरकारी या (विश्वसनीय और प्रामाणिक) निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में, किसी मान्यता प्राप्त अंडरग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा कोर्स (2 से 5 साल की अवधि) के पहले वर्ष (शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए) में एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में दाखिला लिया है।
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन कैसे करें
जिन छात्राओं ने रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर 10वीं और 12वीं क्लास पास की है, वे नीचे दिए गए आसान स्टेप को फॉलो करके अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए खुद से अप्लाई कर सकती हैं:
-
सबसे पहले अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट azimpremjifoundation.org पर जाएं।
-
होमपेज पर, मेन्यू में, “What We Do” सेक्शन पर जाएं और एजुकेशन पर क्लिक करें।
-
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप से संबंधित जानकारी दिखाई देगी।
-
अगर आप एक नए आवेदक हैं, तो “Register (New Applicants Cohort 2025)” पर क्लिक करें।
-
अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो “Login (Already Registered Applicants)” पर क्लिक करें।
-
फिर अपने यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके अपने अकाउंट में लॉग इन करें।
-
एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें।
-
अपना आवेदन जमा करें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट ले लें।
