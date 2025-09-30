UPSC NDA 2 Result 2025 Soon
Focus
Quick Links
Breaking News

UTET Answer Key 2025 OUT: यूटीईटी उत्तर कुंजी ubse.uk.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें पेपर 1, 2 PDF

By Vijay Pratap Singh
Sep 30, 2025, 15:26 IST

Uttarakhand UTET Answer Key 2025: यूबीएसई (UBSE) द्वारा यूटीईटी 2025 की उत्तर कुंजी अपनी आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जारी कर दी गई है। उम्मीदवार  जो परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब पेपर 1 और पेपर 2 की उत्तर कुंजी डाउनलोड कर, अपने उत्तरों की जाँच कर सकते हैं, और प्राप्त अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। 

Add as a preferred source on Google
Join us
UTET Answer Key 2025
UTET Answer Key 2025

UTET Answer Key 2025 : उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड (UBSE) ने 29 सितंबर 2025 को UTET 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इससे जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ubse.uk.gov.in आधिकारिक वेबसाइट से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। यह उत्तर कुंजी उम्मीदवारों को अपने उत्तरों को जांचने, अनुमानित अंक निकालने और परीक्षा परिणाम की तैयारी करने में सहायक होती है। यूटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 की उत्तर कुंजी पीडीएफ नीचे लेख से प्राप्त कर सकते हैं।

Uttarakhand UTET Answer Key 2025: यूटीईटी उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड कैसे करें?

UBSE की वेबसाइट से UTET Answer Key PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  • सबसे पहले ubse.uk.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  • होमपेज पर UTET 2025 का लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।

  • अब उत्तर कुंजी डाउनलोड सेक्शन में अपनी संबंधित कक्षा (कक्षा 1-5 या 6-8) या पेपर की शाखा चुनें।

  • उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

  • PDF फाइल को अपने डिवाइस में सेव करें और इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करें।

UTET 2025 Exam Answer Key: उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) 2025 हाइलाइट्स

यूटीईटी 2025, प्राथमिक (पेपर I) और उच्च प्राथमिक (पेपर II) स्तर के लिए शिक्षकों की योग्यता जानने के लिए यूबीएसई द्वारा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा ऑफ़लाइन, ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं के जरिए आयोजित होती है। उम्मीदवार उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) 2025 की उत्तर कुंजी और उससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

परीक्षा का नाम

उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) 2025

बोर्ड का नाम

उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड (यूबीएसई)

उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि

29 सितंबर 2025

परीक्षा की तिथि

27 सितंबर 2025

परीक्षा का माध्यम

ऑफ़लाइन (ओएमआर आधारित)

आधिकारिक वेबसाइट

www.ukutet.com

यूटेट उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया

परिषदीय उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (UTET-I & II) 2025 के प्रश्नपत्रों के चारों सेट के उत्तर कुंजियाँ परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.ukutet.com या www.ubse.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं। अगर किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो तो वह 9 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक अपने प्रमाण सहित ई-मेल secytut@gmail.com पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। एक प्रश्न पर ही आपत्ति होगी और अधिक प्रश्नों पर अलग-अलग आपत्तियां दें। प्रमाण पत्र के बिना आपत्ति नहीं मानी जाएगी।

UTET Answer Key 2025 Objection Notice PDF

UTET Answer Key 2025 Objection Form PDF

UTET Answer Key 2025 PDF Link

उत्तराखंड UTET 2025 की उत्तर कुंजी (Answer Key) के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के PDF लिंक सक्रिय हैं। आप इन्हें आधिकारिक वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News