UKSSSC ADO Admit Card 2025: यूकेएसएसएससी एडीओ एडमिट कार्ड, हॉल टिकट यहां sssc.uk.gov.in से करें चेक

UKSSSC ADO Admit Card 2025: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से एडीओ एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 5 अक्टूबर, 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा कुल 2.5 घंटे की की होगी। उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मोबाइल नंबर और जन्मतिथि की आवश्यकता होगी।
UKSSSC ADO Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक
जो उम्मीदवार एडीओ एग्जाम में 5 अक्टूबर, 2025 को शामिल होने वाले हैं, उन्हें एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके लिए वह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट लिंक के जरिए उसे डाउनलोड सकते हैं। एडमिट कार्ड/हॉल टिकट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक देखें:
यूकेएसएसएससी एडीओ एडमिट कार्ड 2025
UKSSSC ADO Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण
यूकेएसएसएससी सहायक विकास अधिकारी (ADO) परीक्षा 2025 का आयोजन 5 अक्टूबर, 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जो सुबह 11 बजे शुरू होकर दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल देख सकते हैं:
संचालन निकाय
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC)
पोस्ट का नाम
सहायक विकास अधिकारी (ADO)
पदों की संख्या
45
एग्जाम मॉड
ऑफलाइन
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
30 सितंबर 2025
परीक्षा तिथि
5 अक्टूबर, 2025
शिफ्ट का समय
सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक
चयन प्रक्रिया
लिखित परीक्षा
ऑफिशियल वेबसाइट
sssc.uk.gov.in
UKSSSC ADO Admit Card 2025: एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?
सहायक विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो उम्मीदवार शामिल होने वाले वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, UKSSSC ADO Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें।
स्टेप 4 नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि के साथ लॉग इन करें।
स्टेप 5 लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6 उसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
