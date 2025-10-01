UKSSSC ADO Admit Card 2025: यूकेएसएसएससी एडीओ एडमिट कार्ड, हॉल टिकट यहां sssc.uk.gov.in से करें चेक

UKSSSC ADO Admit Card 2025: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से एडीओ एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 5 अक्टूबर, 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा कुल 2.5 घंटे की की होगी। उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मोबाइल नंबर और जन्मतिथि की आवश्यकता होगी।

UKSSSC ADO Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक

जो उम्मीदवार एडीओ एग्जाम में 5 अक्टूबर, 2025 को शामिल होने वाले हैं, उन्हें एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके लिए वह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट लिंक के जरिए उसे डाउनलोड सकते हैं। एडमिट कार्ड/हॉल टिकट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक देखें: