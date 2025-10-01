RRB ALP Result 2025: रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट CBAT रिजल्ट, सभी जोन-वाइज मेरिट लिस्ट करें डाउनलोड

RRB ALP Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) पोस्ट के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) पोस्ट का रिजल्ट पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है। 15 जुलाई और 31 अगस्त, 2025 को आयोजित की गई कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (CBAT) का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करके देख सकते हैं।
यह रिजल्ट 2025 मुंबई जोन अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू-श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं।
RRB ALP Result 2025: पीडीएफ लिंक
रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) पोस्ट का रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लिंक पर पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि सहित अपनी लॉगिन की आवश्यकता पड़ेगी। जिसे आप नीचे टेबल में दिए डायरेक्ट लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:
|
आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 रिजल्ट 2025
RRB ALP Result 2025: जोन-वाइज रिजल्ट करें चेक
नीचे टेबल में आरआरबी एएलपी रिजल्ट 2025 का सभी जोन वाइज रिजल्ट और कट-ऑफ करें चेक:
|
आरआरबी जोन-वाइज
|
रिजल्ट
|
कट-ऑफ
|
आरआरबी रांची
|
आरआरबी पटना
|
आरआरबी मुजफ्फरपुर
|
परिणाम
|
कट-ऑफ
|
आरआरबी अहमदाबाद
|
कट-ऑफ
|
आरआरबी इलाहाबाद
|
परिणाम
|
कट-ऑफ
|
आरआरबी गोरखपुर
|
परिणाम
|
कट-ऑफ
|
आरआरबी भोपाल
|
परिणाम
|
कट-ऑफ
|
आरआरबी अजमेर
|
आरआरबी चंडीगढ़
|
परिणाम
|
कट-ऑफ
|
आरआरबी गुवाहाटी
|
परिणाम
|
कट-ऑफ
|
आरआरबी बिलासपुर
|
परिणाम
|
कट-ऑफ
|
आरआरबी जम्मू-श्रीनगर
|
परिणाम
|
कट-ऑफ
|
आरआरबी कोलकाता
|
आरआरबी सिलीगुड़ी
|
आरआरबी मालदा
|
परिणाम
|
कट-ऑफ
|
आरआरबी भुवनेश्वर
|
परिणाम
|
कट-ऑफ
|
आरआरबी त्रिवेंद्रम
|
आरआरबी सिकंदराबाद
|
परिणाम
|
कट-ऑफ
|
आरआरबी बैंगलोर
|
परिणाम
|
कट-ऑफ
|
आरआरबी चेन्नई
RRB ALP Result 2025: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?
असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) लिखित परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना के लिए उपस्थित होना होगा। जिसके बाद मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए सिंपल स्टेप के जरिए अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, 'CEN -01/2025 Result of 1st Stage CBT FOR Assistant Loco Pilots' पर जाएं।
स्टेप 3 अब अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालें।
स्टेप 4 RRB ALP Result 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5 डाउनलोड करें और अपना स्कोरकार्ड चेक करें।
Also Check:
Comments
All Comments (0)
Join the conversation