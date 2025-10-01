RRB ALP Result 2025: रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट CBAT रिजल्ट, सभी जोन-वाइज मेरिट लिस्ट करें डाउनलोड

RRB ALP Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) पोस्ट के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) पोस्ट का रिजल्ट पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है। 15 जुलाई और 31 अगस्त, 2025 को आयोजित की गई कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (CBAT) का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करके देख सकते हैं।

यह रिजल्ट 2025 मुंबई जोन अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू-श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं।

RRB ALP Result 2025: पीडीएफ लिंक

रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) पोस्ट का रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लिंक पर पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि सहित अपनी लॉगिन की आवश्यकता पड़ेगी। जिसे आप नीचे टेबल में दिए डायरेक्ट लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं: