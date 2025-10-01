RRB ALP Result 2025 OUT!
RRB ALP Result 2025: रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट CBAT रिजल्ट, सभी जोन-वाइज मेरिट लिस्ट करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Oct 1, 2025, 11:52 IST

RRB ALP Result 2025: आरआरबी एएलपी की ओर से कंप्यूटर बोस्ट परीक्षा का रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB ALP Result 2025
RRB ALP Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) पोस्ट के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) पोस्ट का रिजल्ट पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है। 15 जुलाई और 31 अगस्त, 2025 को आयोजित की गई कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (CBAT) का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करके देख सकते हैं। 

यह रिजल्ट 2025 मुंबई जोन अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर  बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू-श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई  मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं।

RRB ALP Result 2025: पीडीएफ लिंक 

रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) पोस्ट का रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लिंक पर पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि सहित अपनी लॉगिन की आवश्यकता पड़ेगी। जिसे आप नीचे टेबल में दिए डायरेक्ट लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:

आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 रिजल्ट 2025

पीडीएफ लिंक 

RRB ALP Result 2025: जोन-वाइज रिजल्ट करें चेक 

नीचे टेबल में आरआरबी एएलपी रिजल्ट 2025 का सभी जोन वाइज रिजल्ट और कट-ऑफ करें चेक:

आरआरबी जोन-वाइज 

रिजल्ट 

        कट-ऑफ

आरआरबी रांची

परिणाम

कट ऑफ 

आरआरबी पटना

परिणाम

कट ऑफ 

आरआरबी मुजफ्फरपुर

परिणाम

कट-ऑफ

आरआरबी अहमदाबाद

परिणाम

कट-ऑफ

आरआरबी इलाहाबाद

परिणाम

कट-ऑफ

आरआरबी गोरखपुर

परिणाम

कट-ऑफ

आरआरबी भोपाल

परिणाम

कट-ऑफ

आरआरबी अजमेर

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी चंडीगढ़

परिणाम

कट-ऑफ

आरआरबी गुवाहाटी

परिणाम

कट-ऑफ

आरआरबी बिलासपुर

परिणाम

कट-ऑफ

आरआरबी जम्मू-श्रीनगर

परिणाम

कट-ऑफ

आरआरबी कोलकाता

परिणाम

ट ऑफ

आरआरबी सिलीगुड़ी

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी मालदा

परिणाम

कट-ऑफ

आरआरबी भुवनेश्वर

परिणाम

कट-ऑफ

आरआरबी त्रिवेंद्रम

परिणाम

कट ऑफ

आरआरबी सिकंदराबाद

परिणाम

कट-ऑफ

आरआरबी बैंगलोर

परिणाम

कट-ऑफ

आरआरबी चेन्नई

परिणाम

ट ऑफ

RRB ALP Result 2025: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?

असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) लिखित परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना के लिए उपस्थित होना होगा। जिसके बाद मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए सिंपल स्टेप के जरिए अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, 'CEN -01/2025 Result of 1st Stage CBT FOR Assistant Loco Pilots' पर जाएं। 

स्टेप 3 अब अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालें। 

स्टेप 4 RRB ALP Result 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

स्टेप 5 डाउनलोड करें और अपना स्कोरकार्ड चेक करें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

