MPTET Varg 3 Admit Card 2025 OUT: एमपीटीईटी वर्ग 3 एडमिट कार्ड esb.mp.gov.in जारी, ये रहा MPESB PSTET हॉल टिकट Direct Link

MPTET Varg 3 Admit Card 2025, MP PSTST Admit Card 2025 OUT: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक चयन परीक्षा 2025 (MPTET Varg 3) के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपने हॉल टिकट को वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा में आने के लिए एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ लाना जरूरी है। बिना एडमिट कार्ड के किसी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

MPTET Varg 3 Admit Card 2025- कब होगी एमपीटीईटी वर्ग 3 परीक्षा?

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का आयोजन 09 अक्टूबर 2025 से किया जाएगा। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले सभी परीक्षार्थी यहां परीक्षा शिफ्ट और समय देख सकते हैं।