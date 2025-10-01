RRB ALP Result 2025 OUT!
MPTET Varg 3 Admit Card 2025 OUT: एमपीटीईटी वर्ग 3 एडमिट कार्ड esb.mp.gov.in जारी, ये रहा MPESB PSTET हॉल टिकट Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Oct 1, 2025, 12:42 IST

MPTET Varg 3 Admit Card 2025: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक चयन परीक्षा 2025 (एमपी वर्ग 3 परीक्षा) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एमपीटीईटी वर्ग 3 परीक्षा 09 अक्टूबर 2025 को राज्य के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में होगी। MPESB PSTET एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है।

MPTET Varg 3 Admit Card 2025
MPTET Varg 3 Admit Card 2025, MP PSTST Admit Card 2025 OUT: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक चयन परीक्षा 2025 (MPTET Varg 3) के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपने हॉल टिकट को वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा में आने के लिए एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ लाना जरूरी है। बिना एडमिट कार्ड के किसी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा

Screenshot 2025-10-01 112635

MPTET Varg 3 Admit Card 2025- कब होगी एमपीटीईटी वर्ग 3 परीक्षा?

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का आयोजन 09 अक्टूबर 2025 से किया जाएगा। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले सभी परीक्षार्थी यहां परीक्षा शिफ्ट और समय देख सकते हैं।

परीक्षा दिनांक

पाली

अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय

महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय

उत्तर अंकित का समय

09 अक्टूबर 2025 (गुरुवार से प्रारंभ)

प्रथम

प्रातः 08:30 से 10:00 बजे तक

10:20 से 10:30 बजे तक (10 मिनट)

प्रातः 10:30 से 12:30 बजे तक (2 घंटे)
 

द्वितीय

दोपहर 01:00 से 02:30 बजे तक

02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)

दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (2 घंटे)

MPESB PSTET Admit Card 2025 Download Link

एमपीईएसबी पीएसटीईटी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक एक्टिव हो गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपने आवेदन नंबर, जन्मतिथि आदि द्वारा लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।परीक्षा 9 अक्टूबर 2025 को निर्धारित है, इसलिए एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड कर लेना आवश्यक है ताकि परीक्षा की तैयारी और परीक्षा स्थल तक यात्रा में सुविधा हो। एमपीटीईटी वर्ग 3 एडमिट कार्ड के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

MPTET Varg 3 Admit Card 2025 Link (MPESB PSTET)

यहां क्लिक करें

MPTET Varg 3 Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

एमपीटीईटी वर्ग 3 एडमिट कार्ड  डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स यहां देखें।

  • आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।

  • होम पेज पर English या Hindi चुनें।

  • Primary School Teacher Selection Test - 2025 लिंक पर क्लिक करें।

  • नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन/एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

  • सभी जानकारी सही भरने के बाद Submit या Proceed पर क्लिक करें।

  • आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकालें।

esb.mp.gov.in Varg 3 Admit Card 2025 पर उल्लिखित विवरण

  • परीक्षा का नाम

  • परीक्षा की तिथि

  • परीक्षा का समय

  • परीक्षा केंद्र

  • उम्मीदवार का नाम

  • पंजीयन संख्या

  • परीक्षा का पेपर कोड

  • निर्देश

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University.



