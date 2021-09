Bank of Maharashtra Recruitment 2021: 190 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पदों की भर्ती, 19 सितंबर तक होगा आवेदन

Bank of Maharashtra Recruitment 2021: बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर स्केल I और II में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बीओएम भर्ती 2021 के लिए 01 सितंबर से 19 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.

Bank of Maharashtra Recruitment 2021-महत्वपूर्ण तिथियाँ:

1. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि - 01 सितंबर 2021

2. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि -19 सितंबर 2021

बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिक्ति विवरण:

1.एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 100

2. लॉ ऑफिसर - 10

3.सिक्योरिटी ऑफिसर - 10

4.एचआर/पर्सोनेल ऑफिसर - 10

5.आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर - 30

6.डीबीए - 03

7.विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर - 12

8.प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर - 03

9.नेटवर्क और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन - 10

10.ईमेल एडमिनिस्ट्रेशन - 02

Bank of Maharashtra Recruitment 2021-पात्रता मानदंड:

शैक्षिक योग्यता:

1. लॉ ऑफिसर - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट की डिग्री. भारतीय सेना में एक ऑफिसर्स के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव.

2.आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर- इनमें से किसी भी स्ट्रीम में बी.टेक या बी.ई: - कंप्यूटर साइंस / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर विज्ञान में एमसीए या एमएससी. सभी सेमेस्टर/वर्षों में कुल मिलाकर न्यूनतम 55% अंक , एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी के लिए 50% अंक होने आवश्यक है. इसके साथ ही आईटी सपोर्ट (सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर) में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

3.नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर - निम्न में से किसी भी स्ट्रीम में बी.टेक या बी.ई: - कंप्यूटर साइंस / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस में एमसीए या एम.एससी. सभी सेमेस्टर/वर्षों में कुल मिलाकर न्यूनतम 55% अंक, एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी को 50% अंक होने चाहिए. बैंकिंग प्रोजेक्ट्स में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव.

आयु सीमा:

1.AFO और IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर - 20 से 30 वर्ष

2. अन्य - 25 से 35 वर्ष

Bank of Maharashtra Recruitment 2021-चयन प्रक्रिया:

चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसओ भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बीओएम भर्ती 2021 के लिए 01 सितंबर से 19 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.

यूआर / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी - 1,000.00 रुपये + रुपये। 180.00 जीएसटी - रु.1,180

आवेदन शुल्क:

एससी / एसटी - 100 रुपये + रुपये। 18 जीएसटी - 118 रुपये