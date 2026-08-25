BBOSE Answer Key 2026 Out: बिहार ओपन बोर्ड 10वीं और 12वीं की आंसर की जारी; यहां से पाएं Direct Link
BBOSE आंसर-की 2026: BBOSE द्वारा जून 2026 सेशन की 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) एग्जाम की प्रोविजनल आंसर-की (Answer Key) ऑफिशियल तौर पर जारी कर दी गई है। छात्र नीचे दिए गए Direct Link का इस्तेमाल करके इन्हें Download करें।
BBOSE Answer Key June 2026 Released: बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (BBOSE) द्वारा जून 2026 सेशन की 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) एग्जाम की प्रोविजनल आंसर-की (Answer Key) ऑफिशियल तौर पर जारी कर दी गई है। जो छात्र इस जून 2026 सेशन के बोर्ड एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल biharboardonline.com पर जाकर आंसर-की को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
साथ ही, यदि किसी छात्र को आंसर-की में दिए गए किसी आंसर पर ऑब्जेक्शन फिल करना है, तो वे 27 अगस्त 2026 की शाम 5:00 बजे तक ही अपने ऑनलाइन ऑब्जेक्शन को फिल करवा सकते हैं।
BBOSE 10th-12th Answer key Download
बीबीओएसई आंसर-की 2026 को डाउनलोड और देखने के लिए, कक्षा 10 के छात्रों को अपना स्टडी सेंटर कोड और रोल नंबर का उपयोग करना होगा। वहीं, कक्षा 12 के छात्रों को रोल कोड और रोल नंबर का उपयोग करना होगा।
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BBOSE Answer Key Out
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Official Links
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BBOSE June 2026 10th Answer key Download
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BBOSE June 2026 12th Answer key Download
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BBOSE Official Website
BBOSE June 2026 Answer Key & Objection Details
BBOSE June 2026 सेशन के एग्जाम और ऑब्जेक्शन विंड़ो से जुड़ी सभी इपॉर्टेंट डेट्स और लॉगिन डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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इंपॉर्टेंट डिटेल्स
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बोर्ड का नाम
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बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE)
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एग्जाम सेशन
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जून 2026 सेशन (एग्जाम आयोजन: 31 जुलाई से 18 अगस्त 2026)
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आंसर-की जारी होने की डेट
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25 अगस्त 2026
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ऑब्जेक्शन फिल करने की लास्ट डेट
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27 अगस्त 2026 (शाम 5:00 बजे तक)
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आवश्यक लॉगिन डिटेल्स (10th)
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स्टडी सेंटर कोड और रोल नंबर
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आवश्यक लॉगिन डिटेल्स (12th)
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रोल कोडऔर रोल नंबर
BBOSE Answer Key 2026 पर ऑब्जेक्शन कैसे फिल करें?
जून 2026 सेशन में शामिल हुए छात्र अपनी आंसर-की को डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करें। साथ ही, 10वीं और 12वीं की जारी हुई आंसर-की पर ऑब्जेक्शन फिल करने के लिए यहां नीचे दिए गए स्टेप्स को देखें।
- बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर विजिट करें।
- होमपेज पर अपनी कक्षा के अनुसार "BBOSE Class 10th Answer Key Objection 2026" या "BBOSE Class 12th Answer Key Objection 2026" लिंक पर क्लिक करें।
- फिर, लॉगिन क्रेडेंशियल को फिल करें:
- 10वीं कक्षा: स्टडी सेंटर कोड और रोल नंबर।
- 12वीं कक्षा: रोल कोड और रोल नंबर।
- फिर, आपकी स्क्रीन पर सब्जेक्ट-वाइज आंसर-की खुल जाएगी।
- आप उन आंसरों को बोर्ड की आंसर-की से मिलाएं।
- यदि आपको कोई आंसर गलत लगता है, तो उस क्वश्न नंबर को चुनें, अपना सही ऑप्शन और Proofs को अपलोड करें।
- अपलोड करने के बाद ऑब्जेक्शन फॉर्म को सबमिट कर दें।
- फिर, उस सबमिट फॉर्म का स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.