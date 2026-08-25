BBOSE Answer Key 2026 Out: बिहार ओपन बोर्ड 10वीं और 12वीं की आंसर की जारी; यहां से पाएं Direct Link

BBOSE Answer Key June 2026 Released: बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (BBOSE) द्वारा जून 2026 सेशन की 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) एग्जाम की प्रोविजनल आंसर-की (Answer Key) ऑफिशियल तौर पर जारी कर दी गई है। जो छात्र इस जून 2026 सेशन के बोर्ड एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल biharboardonline.com पर जाकर आंसर-की को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

साथ ही, यदि किसी छात्र को आंसर-की में दिए गए किसी आंसर पर ऑब्जेक्शन फिल करना है, तो वे 27 अगस्त 2026 की शाम 5:00 बजे तक ही अपने ऑनलाइन ऑब्जेक्शन को फिल करवा सकते हैं।

BBOSE 10th-12th Answer key Download

बीबीओएसई आंसर-की 2026 को डाउनलोड और देखने के लिए, कक्षा 10 के छात्रों को अपना स्टडी सेंटर कोड और रोल नंबर का उपयोग करना होगा। वहीं, कक्षा 12 के छात्रों को रोल कोड और रोल नंबर का उपयोग करना होगा।