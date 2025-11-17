बिहार बीटीएससी ट्यूटर नर्सिंग उत्तर कुंजी 2025 जारी: डाउनलोड करें BTSC Nursing Tutor Answer Key PDF

Bihar BTSC Nursing Tutor Answer Key 2025, Sarkari Result OUT: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (Bihar Technical Service Commission) ने बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह परीक्षा 22 अगस्त 2025 को कुल 498 पदों के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अब अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा। बिहार बीटीएससी ट्यूटर नर्सिंग उत्तर कुंजी 2025 उम्मीदवारों को अपने मूल अंकों का अनुमान लगाने, अपेक्षित प्रदर्शन को समझने, और फाइनल रिजल्ट जारी होने से पहले अपनी योग्यता की स्थिति का अंदाजा लगाने में मदद करेगी।

बिहार बीटीएससी ट्यूटर नर्सिंग उत्तर कुंजी 2025- हाइलाइट्स

बिहार बीटीएससी ट्यूटर परीक्षा की उत्तर कुंजी आज 17 नवंबर 2025 को जारी कर दी गई है। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में उत्तर कुंजी के बारे में सभी संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं: