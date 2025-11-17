School Holiday on 17 November
बिहार बीटीएससी ट्यूटर नर्सिंग उत्तर कुंजी 2025 जारी: डाउनलोड करें BTSC Nursing Tutor Answer Key PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 17, 2025, 14:22 IST

Bihar BTSC Nursing Tutor Answer Key 2025 OUT: बिहार बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर उत्तर कुंजी 2025 आज, 17 नवंबर 2025, को आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जारी कर दी गई है। जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अंकों की गणना कर सकते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी में दिए गए किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है, तो वह 20 नवंबर 2025 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

Bihar BTSC Nursing Tutor Answer Key 2025 OUT
Bihar BTSC Nursing Tutor Answer Key 2025, Sarkari Result OUT: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (Bihar Technical Service Commission) ने बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह परीक्षा 22 अगस्त 2025 को कुल 498 पदों के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अब अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा। बिहार बीटीएससी ट्यूटर नर्सिंग उत्तर कुंजी 2025 उम्मीदवारों को अपने मूल अंकों का अनुमान लगाने, अपेक्षित प्रदर्शन को समझने, और फाइनल रिजल्ट जारी होने से पहले अपनी योग्यता की स्थिति का अंदाजा लगाने में मदद करेगी।

Screenshot 2025-11-17 142055

बिहार बीटीएससी ट्यूटर नर्सिंग उत्तर कुंजी 2025- हाइलाइट्स

बिहार बीटीएससी ट्यूटर परीक्षा की उत्तर कुंजी आज 17 नवंबर 2025 को जारी कर दी गई है। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में उत्तर कुंजी के बारे में सभी संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं:

परीक्षा संबंधित विवरण

जानकारी

संगठन का नाम

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (Bihar Technical Service Commission)

परीक्षा का नाम

बिहार बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर परीक्षा 2025

पद का नाम

नर्सिंग ट्यूटर

रिक्तियों की संख्या

498

उत्तर कुंजी तिथि

17 नवंबर 2025 

परीक्षा तिथि

22 अगस्त 2025

आपत्ति दर्ज करने अंतिम तिथि

20 नवम्बर 2025 

आधिकारिक वेबसाइट

btsc.bihar.gov.in

Bihar BTSC Nursing Tutor Answer Key 2025 PDF Download Link

बिहार बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर उत्तर कुंजी 2025 का PDF डाउनलोड लिंक अब आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अपनी Application No./Login ID और PASSWORD दर्ज करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी लॉगिन विंडो तक पहुंचने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

Bihar BTSC Nursing Tutor Answer Key Login Link

यहां क्लिक करें

BTSC Nursing Tutor Answer Key 2025 पीडीएफ डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों की मदद से बिहार बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर रिस्पांस शीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं।

  • वेबसाइट के होमपेज पर, Bihar BTSC Nursing Tutor Answer Key 2025 लिंक पर क्लिक करें।

  • अब एक नया पेज ओपन होगा। यहां अपने लॉगिन क्रेडेंशियल, जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।

  • Bihar BTSC Nursing Tutor Answer Sheet 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • इसे पीडीएफ में डाउनलोड करें और अपने अनुमानित अंकों की गणना करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

