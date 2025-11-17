बिहार बीटीएससी ट्यूटर नर्सिंग उत्तर कुंजी 2025 जारी: डाउनलोड करें BTSC Nursing Tutor Answer Key PDF

Bihar BTSC Nursing Tutor Answer Key 2025, Sarkari Result OUT: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (Bihar Technical Service Commission) ने बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह परीक्षा 22 अगस्त 2025 को कुल 498 पदों के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अब अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा। बिहार बीटीएससी ट्यूटर नर्सिंग उत्तर कुंजी 2025 उम्मीदवारों को अपने मूल अंकों का अनुमान लगाने, अपेक्षित प्रदर्शन को समझने, और फाइनल रिजल्ट जारी होने से पहले अपनी योग्यता की स्थिति का अंदाजा लगाने में मदद करेगी।
बिहार बीटीएससी ट्यूटर नर्सिंग उत्तर कुंजी 2025- हाइलाइट्स
बिहार बीटीएससी ट्यूटर परीक्षा की उत्तर कुंजी आज 17 नवंबर 2025 को जारी कर दी गई है। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में उत्तर कुंजी के बारे में सभी संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं:
परीक्षा संबंधित विवरण
जानकारी
संगठन का नाम
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (Bihar Technical Service Commission)
परीक्षा का नाम
बिहार बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर परीक्षा 2025
पद का नाम
नर्सिंग ट्यूटर
रिक्तियों की संख्या
498
उत्तर कुंजी तिथि
17 नवंबर 2025
परीक्षा तिथि
22 अगस्त 2025
आपत्ति दर्ज करने अंतिम तिथि
20 नवम्बर 2025
आधिकारिक वेबसाइट
btsc.bihar.gov.in
Bihar BTSC Nursing Tutor Answer Key 2025 PDF Download Link
बिहार बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर उत्तर कुंजी 2025 का PDF डाउनलोड लिंक अब आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अपनी Application No./Login ID और PASSWORD दर्ज करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी लॉगिन विंडो तक पहुंचने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Bihar BTSC Nursing Tutor Answer Key Login Link
BTSC Nursing Tutor Answer Key 2025 पीडीएफ डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों की मदद से बिहार बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर रिस्पांस शीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं।
-
वेबसाइट के होमपेज पर, Bihar BTSC Nursing Tutor Answer Key 2025 लिंक पर क्लिक करें।
-
अब एक नया पेज ओपन होगा। यहां अपने लॉगिन क्रेडेंशियल, जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।
-
Bihar BTSC Nursing Tutor Answer Sheet 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
इसे पीडीएफ में डाउनलोड करें और अपने अनुमानित अंकों की गणना करें।
