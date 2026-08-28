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Bihar BTSC Staff Nurse Result 2026: बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स मेरिट लिस्ट btsc.bihar.gov.in जारी, पीडीएफ डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Last Updated: Aug 28, 2026, 15:15 IST

Bihar BTSC Staff Nurse Result 2026: बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स रिजल्ट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जारी किया है। परिणामो की घोषणा 27 अगस्त को की गई है। चयनित उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

Bihar BTSC Staff Nurse Result 2026: बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स मेरिट लिस्ट जारी
Bihar BTSC Staff Nurse Result 2026: बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स मेरिट लिस्ट जारी

Bihar BTSC Staff Nurse Result 2026: बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने बीटीएससी स्टाफ नर्स रिजल्ट 2026 जारी किया है। विज्ञापन संख्या 23/2025 के तहत बीटीएससी स्टाफ नर्स के कुल 11,389 रिक्त पदों को भरा जा रहा है। अधिसूचना के अनुसार स्टाफ नर्स के पदों पर कुल 7,376 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। 

आयोग ने परिणामों की घोषणा 27 अगस्त, 2026 को अधिसूचना के साथ जारी की है। उम्मीदवार मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लेख में दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। 

BTSC Staff Nurse Result 2026 PDF Download: रिजल्ट जारी

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने बीटीएससी स्टाफ नर्स अंतिम परिणाम 2026 पीडीएफ फॉर्मेंट में जारी किया है। उम्मीदवार इस पीडीएफ का उपयोग करके श्रेणीवार रिक्तियों, चयनित उम्मीदवार और कट-ऑफ अंक देख सकते हैं।

BTSC Staff Nurse Result 2026 download link

अंतिम परिणाम अधिसूचना के अनुसार, अधिसूचित 11,389 रिक्तियों के मुकाबले कुल 7,376 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उम्मीदवार यहां उपलब्ध कराए गए डायरेक्ट लिंक से मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं:

बीटीएससी स्टाफ नर्स रिजल्ट 2026

यहां क्लिक करें

BTSC Staff Nurse Merit list 2026: हाइलाइट्स 

विज्ञापन संख्या 23/2025 के तहत 11,389 स्टाफ नर्स पदों पर भर्ती के लिए आयोजित बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती 2026 का परिणाम जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार रिजल्ट से जुड़े अन्य हाइलाइट्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:

संचालन निकाय

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC)

पोस्ट नाम

स्टाफ नर्स

विज्ञापन संख्या

23/2025

कुल रिक्तियां

11,389 पोस्ट

विभाग

बिहार स्वास्थ्य विभाग

परीक्षा तिथियां

30, 31 जुलाई और 1, 3 अगस्त 2025

परिणाम की स्थिति

 जारी

 

परिणाम घोषित होने की तिथि

27 अगस्त 2026

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऑफिशियल वेबसाइट

btsc.bihar.gov.in

How to check BTSC staff nurse result 2026: रिजल्ट कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर btsc.bihar.gov.in जाएं।

स्टेप 2 होमपेज पर, "रिजल्ट / लेटेस्ट अपडेट" पर जाएं।

स्टेप 3 "BTSC स्टाफ नर्स रिजल्ट 2026" या "स्कोर कार्ड देखें" लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 रजिस्ट्रेशन नंबर या जन्म तिथि का उपयोग करके लॉग इन करें।

स्टेप 5 आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, अब प्राप्त अंक देखें। 

स्टेप 6 परिणाम/स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

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Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

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First Published: Aug 28, 2026, 15:15 IST

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