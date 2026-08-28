Bihar BTSC Staff Nurse Result 2026: बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स मेरिट लिस्ट btsc.bihar.gov.in जारी, पीडीएफ डाउनलोड करें

Bihar BTSC Staff Nurse Result 2026: बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने बीटीएससी स्टाफ नर्स रिजल्ट 2026 जारी किया है। विज्ञापन संख्या 23/2025 के तहत बीटीएससी स्टाफ नर्स के कुल 11,389 रिक्त पदों को भरा जा रहा है। अधिसूचना के अनुसार स्टाफ नर्स के पदों पर कुल 7,376 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

आयोग ने परिणामों की घोषणा 27 अगस्त, 2026 को अधिसूचना के साथ जारी की है। उम्मीदवार मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लेख में दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

BTSC Staff Nurse Result 2026 PDF Download: रिजल्ट जारी

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने बीटीएससी स्टाफ नर्स अंतिम परिणाम 2026 पीडीएफ फॉर्मेंट में जारी किया है। उम्मीदवार इस पीडीएफ का उपयोग करके श्रेणीवार रिक्तियों, चयनित उम्मीदवार और कट-ऑफ अंक देख सकते हैं।

BTSC Staff Nurse Result 2026 download link

अंतिम परिणाम अधिसूचना के अनुसार, अधिसूचित 11,389 रिक्तियों के मुकाबले कुल 7,376 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उम्मीदवार यहां उपलब्ध कराए गए डायरेक्ट लिंक से मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं: