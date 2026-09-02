Bihar Librarian Exam Date 2026 Out: बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 19 नवंबर से, 1 अक्टूबर से भर सकेंगे फॉर्म

Bihar Librarian Exam Date 2026: बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा 2026 को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती अभियान का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। जिसकी अंतिम तिथि 21 अक्टूबर तय की गई है। वहीं, परीक्षा का आयोजन 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक किया जा सकता है। एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, दिव्यांग, महिला और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 5% अंकों की छूट दी जाएगी। उम्मीदवार कम से कम 5 बार परीक्षा दे सकते हैं। #Bihar #BSEB #BiharBoard@BiharEducation_@mkrtiwari_bjp@samrat4bjp pic.twitter.com/Qu5DCcRLaZ — Bihar School Examination Board (@officialbseb) September 1, 2026 हाइलाइट्स बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से डिटेल नोटिफिकेशन सिंतबर तक जारी किया जा सकता है। जिसमें शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, सैलरी, आयु सीमा सहित डिटेल्स शामिल रहेंगी।

विवरण जानकारी भर्ती का नाम बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2026 संबंधित परीक्षा Librarian Eligibility Test (LET) संभावित पद लगभग 10,000 पद राज्य बिहार राज्य विज्ञापन जारी होने की संभावित तिथि सितंबर 2026 आवेदन प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने के बाद आवेदन माध्यम ऑनलाइन होने की संभावना पात्रता नोटिफिकेशन के अनुसार ऑफिशियल वेबसाइट https://biharboardonline.com/ शैक्षणिक योग्यता बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 45% के साथ ग्रेजुशन की डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरी साइंस B.Lib या M.Lib की डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। Library and Information Science से संबंधित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण दावेदार हो सकते हैं। हालांकि, अंतिम शैक्षणिक योग्यता, डिग्री और अन्य पात्रता शर्तें आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही निश्चित होंगी।