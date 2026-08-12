Bihar Police ASI Operation Result 2026 OUT: बिहार पुलिस ASI ऑपरेशन रिजल्ट घोषित, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट , कट ऑफ PDF

Bihar Police ASI Operation Result 2026 OUT: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत सहायक अवर निरीक्षक (ऑपरेटर) यानी ASI Operation की प्रारंभिक लिखित परीक्षा का रिजल्ट आज 12 अगस्त 2026 को जारी कर दिया है। यह भर्ती प्रक्रिया पटना, बिहार में बिहार पुलिस रेडियो (वायरलेस) विभाग में 462 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। इन पदों के लिए परीक्षा 22 जुलाई, 2026 को हुई थी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब परिणाम, मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ PDF डाउनलोड करने के लिए BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। Bihar Police ASI Operation Result 2026 PDF Link BPSSC के अनुसार प्रारंभिक लिखित परीक्षा में कुल 42,595 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 990 अभ्यर्थियों को अलग-अलग कारणों से अयोग्य घोषित किया गया। शेष उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया और भर्ती प्रक्रिया के अनुसार मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। आयोग ने रिजल्ट के साथ मुख्य परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर की सूची भी जारी की है। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

Bihar Police ASI Result 2026 PDF यहां क्लिक करें कितने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए? आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से रिक्तियों के 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन करने की प्रक्रिया अपनाई है। इस आधार पर कुल 15,934 अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा के लिए चयन के योग्य पाए गए। अभ्यर्थियों का चयन उनकी मेधा क्रम और आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के आधार पर किया गया है। Bihar Police ASI Operation Cut Off 2026 BPSSC ने प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए विभिन्न आरक्षण श्रेणियों का कटऑफ भी जारी किया है। अनारक्षित वर्ग में पुरुष अभ्यर्थियों का कटऑफ 41.2 प्रतिशत और महिला अभ्यर्थियों का कटऑफ 30.0 प्रतिशत रहा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में पुरुषों का कटऑफ 36.4 प्रतिशत और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुषों का कटऑफ 37.4 प्रतिशत रहा। पिछड़ा वर्ग में पुरुषों का कटऑफ 38.8 प्रतिशत रहा।