Bihar Police SI Prohibition PET, DV Admit Card 2025 जारी हुआ, ये रहा डायरेक्ट लिंक

By Vijay Pratap Singh
Dec 3, 2025, 15:59 IST

Bihar Police BPSSC SI Prohibition PET / DV Admit Card 2025: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने एसआई निषेध पीईटी, डीवी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन डिटेल्स दर्ज करने होंगे।

Bihar Police BPSSC SI Prohibition PET / DV Admit Card 2025

Bihar Police BPSSC SI Prohibition PET / DV Admit Card 2025: बिहार पुलिस SI (निषेध) भर्ती के लिए PET और दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अब PET और DV चरण के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए  उम्मीदवारों अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करना होगा। PET और DV का आयोजन 22 दिसंबर 2025 को पटना में होगा। आयोग ने स्पष्ट रूप से बताया है कि एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए सभी उम्मीदवार समय पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसकी प्रिंट कॉपी साथ रखें।

बिहार पुलिस एसआई प्रोहिबिशन पीईटी / डीवी एडमिट कार्ड 2025

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत सब-इंस्पेक्टर (निषेध) के 28 पदों के लिए आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 168 उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PFT) के लिए चयनित किया है। यह परीक्षा 22 दिसंबर 2025 को पटना में आयोजित की जाएगी।

शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रवेश-पत्र (Admit Card) आयोग की वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in के Prohibition Dept. टैब में 3 दिसंबर 2025 से उपलब्ध है। उम्मीदवार अपना ई-प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। प्रवेश पत्र डाक या ई-मेल से नहीं भेजा जाएगा।

वेबसाइट से बिहार पुलिस SI Prohibition PET/DV एडमिट कार्ड डाउनलोड न हो तो क्या करें?

यदि कोई उम्मीदवार वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाता है, तो वह 7 दिसंबर 2025 को पटना स्थित आयोग कार्यालय (5वीं मंजिल, सिंहेश्वर प्लेस, फ्रेजर रोड) में आकर अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे आवेदन की हार्ड कॉपी और फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PFT) में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेज भी साथ लाने होंगे। यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेज़ अधूरे पाए जाते हैं, तो उसे परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा और दूसरा मौका भी नहीं दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में देरी या विचार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यहां क्लिक करें:- Bihar Police SI Prohibition PET, DV Admit Card 2025 Link

Bihar Police SI Prohibition PET के दिन कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएं?

PET में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपना ई-एडमिट कार्ड और ऑनलाइन आवेदन की रसीद की कॉपी के साथ नीचे दिए गए सभी मूल दस्तावेज और उनकी एक-एक फोटोकॉपी ले जानी होगी:

  1. फोटो वाला आईडी प्रूफ जैसे वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि।

  2. जन्म तिथि का प्रमाण मैट्रिक (10th) सर्टिफिकेट।

  3. शैक्षणिक प्रमाण-पत्र स्नातक (Graduation) या समकक्ष परीक्षा पास का प्रमाण-पत्र।

  4. जाति प्रमाण-पत्र SC/ST/OBC/EBC कैटेगरी के लिए।

    • महिलाओं के लिए जाति प्रमाण-पत्र पिता के नाम पर होना चाहिए।

  5. नॉन-क्रीमीलेयर (NCL) प्रमाण-पत्र OBC/EBC उम्मीदवारों के लिए।

    • महिलाओं के लिए यह भी पिता के नाम पर होना चाहिए।

  6. डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिहार निवासी होने का प्रमाण (आरक्षित वर्ग के लिए)।

  7. EWS प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2024–25 का (यदि लागू हो)।

  8. सरकारी कर्मचारी प्रमाण-पत्र यदि उम्मीदवार बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और आवश्यक सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं।

  9. Ex-Serviceman डॉक्यूमेंट PPO और डिस्चार्ज बुक (अगर लागू हो)।

  10. उम्मीदवार को विज्ञापन संख्या 01/2025 में दिए सभी नियमों का पालन करना होगा।

इन सभी दस्तावेजों के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए PET के दिन सभी जरूरी कागज जरूर साथ रखें।

