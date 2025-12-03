MP NEET PG 2025 काउंसलिंग राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन आज dme.mponline.gov.in जल्द हो रहें हैं समाप्त

MP NEET PG काउंसलिंग 2025: चिकित्सा शिक्षा विभाग (DME), भोपाल ने मध्य प्रदेश नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। कैंडिडेट को राउंड 1 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाना होगा। योग्य कैंडिडेट आज, 3 दिसंबर 2025 को रात 11:59 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बोर्ड कैंडिडेट द्वारा भरे गए विकल्पों और आरक्षण के नियमों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करेगा।

MP NEET PG काउंसलिंग 2025: जरूरी तारीखें

MP NEET PG काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 की जरूरी तारीखें नीचे टेबल में दी गई हैं: