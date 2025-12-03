Rajasthan Patwari Result 2025
MP NEET PG 2025 काउंसलिंग राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन आज dme.mponline.gov.in जल्द हो रहें हैं समाप्त

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 3, 2025, 17:26 IST

चिकित्सा शिक्षा विभाग (DME), भोपाल ने MP NEET PG काउंसलिंग 2025 के लिए राउंड 1 का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। योग्य कैंडिडेट को आज यानी 3 दिसंबर 2025 को रात 11:59 बजे तक dme.mponline.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।

DME, Bhopal, has released the revised Round 1 schedule for MP NEET PG Counselling 2025
MP NEET PG काउंसलिंग 2025: चिकित्सा शिक्षा विभाग (DME), भोपाल ने मध्य प्रदेश नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। कैंडिडेट को राउंड 1 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाना होगा। योग्य कैंडिडेट आज, 3 दिसंबर 2025 को रात 11:59 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बोर्ड कैंडिडेट द्वारा भरे गए विकल्पों और आरक्षण के नियमों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करेगा।

MP NEET PG काउंसलिंग 2025: जरूरी तारीखें

MP NEET PG काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 की जरूरी तारीखें नीचे टेबल में दी गई हैं:

आयोजन तारीख
राउंड 1 की संशोधित मेरिट सूची जारी  4 दिसंबर
विकल्प भरना और लॉक करना प्रारंभ 4 दिसंबर, शाम 5 बजे
विकल्प भरना और लॉक करना समाप्त 5 दिसंबर
राउंड 1 सीट आवंटन परिणाम  7 दिसंबर

Revised Tentative Time Schedule for First Round MP State Combined NEET PG MD/MS-2025 Counselling (Dated 02-12-2025)

MP NEET PG काउंसलिंग 2025 के लिए जरूरी दस्तावेज

MP NEET PG 2025 काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट को नीचे दिए गए जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

  1. पासपोर्ट साइज फोटो
  2. हस्ताक्षर
  3. इंटर्नशिप सर्टिफिकेट
  4. NEET PG एडमिट कार्ड
  5. मूल निवास प्रमाण पत्र
  6. जाति प्रमाण पत्र (यदि जरूरी हो)
  7. PwD प्रमाण पत्र (यदि जरूरी हो)
  8. NEET PG का स्कोरकार्ड

