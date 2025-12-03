Rajasthan Patwari Result 2025
CMA Admit Card Out 2025: ICMA दिसंबर सेशन के एडमिट कार्ड 2025 जारी, यहां से पाएं Direct Link

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 3, 2025, 16:02 IST

ICMAI ने दिसंबर 2025 टर्म एग्जाम के लिए CMA एडमिट कार्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर जारी कर दिया गया है। 10 दिसंबर से होने वाले इन एग्जाम के लिए छात्र रजिस्ट्रेशन नंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

ICMAI CMA December 2025 Admit Card Released at icmai.in
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने दिसंबर 2025 टर्म के एग्जाम के लिए CMA एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने CMA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करें। साथ ही, इसे एग्जाम देने के लिए डाउनलोड करना जरूरी है।

CMA Admit Card 2025: CMA दिसंबर सेशन के एग्जाम की जरूरी जानकारी 

छात्र एडमिट कार्ड दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए जरूरी जानकारी के लिए यहां देखें। 

डिटेल्स  इंफॉर्मेशन 
ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI)
एग्जामिनेशन सेशन दिसंबर 2025 टर्म
एडमिट कार्ड फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स
एडमिट कार्ड जारी होने की डेट 03 दिसंबर 2025
परीक्षा की एक्सपेक्टेड डेट  दिसंबर 2025 के लास्ट सप्ताह 
डाउनलोड लिंक icmai.in

ICMAI CMA December 2025 Admit Card - Click Here

CMA एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?

CMA एडमिट कार्ड डाउनलोड करने करने के लिए छात्र हमारे बताए गए इन आसान और सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए नीचे इन आसान स्टेप्स को देखते हैं। 

  1. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) की ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर दिए गए मेन्यू में "Students" या "Examination" टैब पर क्लिक करें।
  3. अब "Admit Card for December 2025 Term Examination" लिंक पर क्लिक करें।
  4. फिर, आपको कोर्स चुनने के लिए कहा जाएगा। 
  5. कोर्स चुनने के बाद दिए गए स्थान पर आप अपना 11 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें।
  6. फिर, "Submit" बटन पर क्लिक करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें।

दिसंबर में शुरू होंगे एग्जाम 

ICAI CMA इंटर और फाइनल लेवल के एग्जाम 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर 2025 के बीच कराए जाएंगे। वहीं फाउंडेशन कोर्स के एग्जाम भी सिर्फ एक ही दिन 13 दिसंबर को करवाई जाएगी। 

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

