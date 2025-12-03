CMA Admit Card Out 2025: ICMA दिसंबर सेशन के एडमिट कार्ड 2025 जारी, यहां से पाएं Direct Link

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने दिसंबर 2025 टर्म के एग्जाम के लिए CMA एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने CMA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करें। साथ ही, इसे एग्जाम देने के लिए डाउनलोड करना जरूरी है।

CMA Admit Card 2025: CMA दिसंबर सेशन के एग्जाम की जरूरी जानकारी

छात्र एडमिट कार्ड दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए जरूरी जानकारी के लिए यहां देखें।