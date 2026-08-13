Bihar STET Registration 2026: बिहार STET रजिस्ट्रेशन 17 अगस्त से होंगे शुरू, पात्रता मानदंड जानें
Bihar STET Registration 2026: बिहार विद्यालय शिक्षा समिति ने STET रजिस्ट्रेशन को लेकर जानकारी साझा की है। जिसमें कहा गया है कि STET के लिए आवेदन 17 अगस्त से शुरू किए जाएंगे।
Bihar STET Registration 2026: बिहार विद्यालय शिक्षा समिति (BSEB) की ओर से STET 2026 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होने जा रही है। 50 प्रतिशत अंकों वाले ग्रेजुएट उम्मीदवार ऑनलाइन आवदेन कर सकेंगे। जिसमें शुल्क श्रेणी और सिलेक्ट किए गए पेपर के अनुसार अलग - अलग होगा। उम्मीदवार बिहार BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि बोर्ड की ओर से अभी किसी भी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।
Bihar STET Online Application Form 2026: 17 अगस्त से रजिस्ट्रेशन
बीएसईबी की ओर से अभी सिर्फ ट्वीट शेयर किया गया है। उम्मीदवारों को डिटेल नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही 17 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। अधिसूचना में आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, आवेदन शुल्क और जरूरी डॉक्यूमेंट सहित डिटेल्स शामिल रहेंगी। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यापन करने के इच्छुक उम्मीदवार बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) के पोर्टल secondary.biharboardonline.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
#Bihar #BSEB #BiharBoard@BiharEducation_@mkrtiwari_bjp@samrat4bjp pic.twitter.com/67tmloQFCj— Bihar School Examination Board (@officialbseb) August 12, 2026
Bihar STET Eligibility Criteria: पात्रता मानदंड
बिहार एसटीईटी 2026 के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों को कुछ शैक्षणिक योग्यताओं और आयु सीमा को पूरा करना होगा। उम्मीदवारों को बिहार एसटीईटी के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए न्यूनतम योग्यताओं को पूरा करना जरूरी है।
बिहार एसटीईटी 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता
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बिहार एसटीईटी 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता
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पेपर 1 (माध्यमिक)
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पेपर 2 (सीनियर सेकेंडरी)
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आयु सीमा
पिछली अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवारों को बिहार एसटीईटी 2025 की निम्नलिखित आयु सीमा को पूरा करना था।
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बिहार STET 2025 आयु सीमा
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वर्ग
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बिहार स्टेटेट की अधिकतम आयु सीमा
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सामान्य (पुरुष)
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37 साल
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सामान्य (महिला)
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40 साल
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ओबीसी (पुरुष)
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40 साल
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ओबीसी (महिला)
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40 साल
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अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष)
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42 वर्ष
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अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (महिला)
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42 वर्ष
Bihar STET Certificate 2026: बिहार STET प्रमाणपत्र
बिहार एसटीईटी प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करता है कि उम्मीदवार ने बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापन पदों के लिए सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त कर ली है। यह प्रमाणपत्र शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यापन करने की उनकी योग्यता को प्रमाणित करता है। इस प्रमाणपत्र को प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड (BSEB) द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का पालन करना आवश्यक है। जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे अपने अध्यापन करियर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
Executive - Editorial
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