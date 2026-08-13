Bihar STET Registration 2026: बिहार STET रजिस्ट्रेशन 17 अगस्त से होंगे शुरू, पात्रता मानदंड जानें

Bihar STET Registration 2026: बिहार विद्यालय शिक्षा समिति (BSEB) की ओर से STET 2026 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होने जा रही है। 50 प्रतिशत अंकों वाले ग्रेजुएट उम्मीदवार ऑनलाइन आवदेन कर सकेंगे। जिसमें शुल्क श्रेणी और सिलेक्ट किए गए पेपर के अनुसार अलग - अलग होगा। उम्मीदवार बिहार BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि बोर्ड की ओर से अभी किसी भी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।

Bihar STET Online Application Form 2026: 17 अगस्त से रजिस्ट्रेशन

बीएसईबी की ओर से अभी सिर्फ ट्वीट शेयर किया गया है। उम्मीदवारों को डिटेल नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही 17 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। अधिसूचना में आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, आवेदन शुल्क और जरूरी डॉक्यूमेंट सहित डिटेल्स शामिल रहेंगी। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यापन करने के इच्छुक उम्मीदवार बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) के पोर्टल secondary.biharboardonline.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।