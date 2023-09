BPSC Teacher Result 2023 Date: इस दिन आएगा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, बीपीएससी अध्यक्ष ने किया ऐलान

Bihar BPSC Teacher Recruitment Result 2023 Date: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा अक्टूबर महीने में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के परिणाम जारी किए जाएंगे। बिहार सरकार में 1.7 लाख शिक्षण पदों की भर्ती के लिए परीक्षा 24, 25 और 26 अगस्त 2023 को आयोजित की गई थी।

बीपीएससी ने परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी पहले ही जारी कर दी है, और उम्मीदवार अब उत्तर कुंजी के माध्यम से अपने अपेक्षित अंकों की गणना कर सकते हैं। बिहार शिक्षक रिजल्ट 2023 बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर अपलोड किया जाएगा।

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालकर इसे चेक और डाउलोड कर सकते हैं। बीपीएससी रिजल्ट (Bihar TRE 2023) में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, स्कोर, रैंक सहित अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे। बिहार टीचर भर्ती परीक्षा रिजल्ट में पास उम्मीदावारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, जो दस्तावेज़ सत्यापन है।

बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा, परिणाम घोषित होने में देरी लंबित सीटीईटी परिणाम और ओएमआर शीट भरने के दौरान छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारण हो रही है। "Bihar TRE 2023 रिजल्ट” अब अक्टूबर महीने के मध्य तक आने की संभावना है। सीटीईटी रिजल्ट और अभ्यर्थियों द्वारा अपने ओएमआर में गलत रोल नंबर, गलत सीरीज, गलत विषय और गलत सबमिशन जैसी गलतियों के कारण बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम में थोड़ी देरी हो रही है।

यहां देखें बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद का ट्वीट:

TRE results are now likely by mid Oct. This slight delay is due to pending results of CTET etc, several instances of mistakes committed by candidates in their OMRs like wrong roll no, wrong series, wrong subject combinations and also due to wrong submission of certificates.