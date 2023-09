BPSC 69th Exam 2023: बीपीएससी 69वीं परीक्षा की तैयारी कैसे करें, यहां देखें महत्वपूर्ण टिप्स

How to prepare for BPSC 69th Exam: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) 30 सितंबर दिन शनिवार को बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा शुरू करने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है उनके लिए यहां कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए है। उम्मीदवार जिन्हें फॉलो करके बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा 2023 में अर्हता हासिल कर सकता है। बीपीएससी 69वीं परीक्षा 2023 की तैयारी की महत्वपूर्ण रणनीतियां यहां देखें।