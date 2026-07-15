BPSC PO Question Paper 2026: बिहार पीओ एग्जाम के जनरल नॉलेज और लॉ के प्रश्न पत्र PDF डाउनलोड करें
BPSC PO Question Paper 2026: बिहार पीओ परीक्षा का आयोजन 15 जुलाई को दो शिफ्ट में किया जा रहा है। पेपर 1 में जनरल नॉलेज और पेपर 2 में कानून के प्रश्न शामिल हैं। उम्मीदवार इस लेख के माध्यम से प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
BPSC PO Question Paper 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से अभियोजक अधिकारी (PO) परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में किया जा रहा है। जिसमें पहली शिफ्ट जनरल नॉलेज (GK) सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। वहीं दूसरी शिफ्ट कानून (Law) परीक्षा के लिए 2.30 से 4.30 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को यहां प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं।
BPSC PO Question Paper 2026: हाइलाइट्स
बिहार अभियोजक अधिकारी (PO) का आयोजन कुल 300 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। उम्मीदवार परीक्षा से जुड़े अन्य हाइलाइट्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं।
|
परीक्षा का नाम
|
अभियोजक अधिकारी (PO)
|
भर्ती प्राधिकरण
|
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)
|
परीक्षा तिथि
|
15 जुलाई, 2026
|
परीक्षा मोड
|
OMR आधारित (ऑफलाइन)
|
पेपर के नाम
|
पेपर 1 - जनरल नॉलेज
पेपर 2 - कानून
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://bpsc.bihar.gov.in/
BPSC PO Question Paper 2026: डाउनलोड पीडीएफ
बिहार बीपीएससी पीओ पेपर 1 जनरल नॉलेज (GK) की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक समाप्त हो गई है। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
|
पेपर 1 जनरल नॉलेज (GK) प्रश्न पत्र
|
पेपर 2 कानून (Law) प्रश्न पत्र
BPSC PO Exam Pattern 2026: परीक्षा पैटर्न
बीपीएससी पीओ एग्जाम पैटर्न 2026 ऑफलाइन मोड में 15 जुलाई को आयोजित की जा रही है। उम्मीदवार पेपर 1 और पेपर 2 एग्जाम पैटर्न समझने के लिए नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
|परीक्षा मोड
|ऑफलाइन (ओएमआर आधारित)
|प्रश्न प्रकार
|बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)
|शिफ्टों की संख्या
|दो
|शिफ्ट 1
|सामान्य अध्ययन
|शिफ्ट 2
|कानून
|भाषा
|हिंदी और अंग्रेजी
|उद्देश्य
|मुख्य परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग
BPSC PO Question Paper 2026: ऑनलाइन प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करें?
बीपीएससी पीओ प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, पेपर 1 पेपर 2 पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 बीपीएससी पीओ प्रश्न पत्र पीडीएफ ओपन होगी।
स्टेप 4 पीडीएफ डाउनलोड करें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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