BPSC TRE Result 2023 OUT: बिहार शिक्षक भर्ती 11वीं और 12वीं के 16 विषयों के परिणाम घोषित, विषयवार पीडीएफ यहाँ देखें

BPSC TRE Result 2023: बिहार लोक सेवा आयोग ने आज बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो गया हैI उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in से या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैंI अभी केवल 11 वीं और 12 वीं के हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगाली, मैथली और संस्कृत विषय के नतीजे घोषित किये गए हैंI इसे www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। परीक्षा के शशिकांत पाण्डेय ने टॉप किया है परीक्षा में कुल 525 उम्मीदवार सफल हुए हैंI

बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के 11वीं और 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के परिणाम जारी कर दिए है ये परिणाम ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी किये गए हैं I इसके साथ ही उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिये भी अपनी रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं -

आयोग के अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि " टीआरई - परिणाम आज से शुरू होकर चरणों में घोषित किए जा रहे हैं। लेकिन भारी भीड़ के कारण हमारी वेबसाइट क्रैश हो रही है। चूँकि आज कोई पीआरटी परिणाम नहीं है, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को हमारी वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है।

सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई." साथ ही उन्होंने दूसरा ट्वीट करते हुए कहा है कि, " हमने कुछ शुरुआत देने के लिए टीआरई परिणाम घोषित करना शुरू कर दिया है-

1. ज्वाइनिंग के समय सभी सफल उम्मीदवारों की डीवी होगी

2. सभी सफल उम्मीदवारों को बीपीएससी पोर्टल पर, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित सभी अपेक्षित प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे, यदि पहले से नहीं किया गया हैI "

