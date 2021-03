BPSSC ASI Steno Result 2021: बिहार पुलिस स्टेनो एएसआई परीक्षा का परिणाम जारी, यहाँ देखें कट-ऑफ मार्क्स एवं सेलेक्शन लिस्ट

BPSSC ASI Steno Result 2021: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने स्टेनो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर(एएसआई) के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित किये गये लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट - bpssc.bih.nic.in से BPSSC ASI Steno Result 2021 डाउनलोड कर सकते हैं.

बिहार पुलिस स्टेनो एएसआई रिजल्ट लिंक नीचे दिया गया है. उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे BPSSC ASI Steno Result 2021 डाउनलोड कर सकते हैं:

उल्लेखनीय है कि आयोग ने 10 जनवरी 2021 (रविवार) को कुल 8744 उम्मीदवारों के लिए बिहार पुलिस स्टेनो एएसआई परीक्षा का आयोजन किया था जिसमें 6408 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे. बिहार पुलिस रिजल्ट नोटिस के अनुसार, लिखित परीक्षा में 866 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं.

चयनित सभी 8744 उम्मीदवारों को अब हिंदी डिक्टेशन, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. उम्मीदवारों को बिहार पुलिस टाइपिंग टेस्ट के बारे में सूचित किया जाएगा. हालांकि, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी.

Bihar Police Steno ASI Result डाउनलोड लिंक.

Bihar Police ASI कट-ऑफ मार्क्स:

केटेगरी कट-ऑफ मार्क्स (पुरुष) कर्ट-ऑफ मार्क्स (महिला) General 156.0 147.2 EWS 139.4 130.4 BC 151.6 144.8 EBC 147.6 132.8 SC 132.0 101.2 ST 126.6 -



बिहार पुलिस स्टेनो एएसआई परिणाम कैसे डाउनलोड करें?

1. BPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट यानी bpssc.bih.nic.in पर जाएं.

2. मुखपृष्ठ में दिए लिंक-- "Result of Written Examination for the post of Steno Assistant Sub-Inspector in Bihar Police or परीक्षाफल: आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित की गयी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल’’ लिंक पर क्लिक करें.

3.बिहार पुलिस एएसआई परिणाम पीडीएफ ओपने हो जाएगा.

4.चयनित उम्मीदवार अपना रोल नम्बर चेक करे.

बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद के लिए भर्ती अधिसूचना मार्च 2020 में जारी किया था, जिसके लिए आधिकारिक वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर 04 मार्च से 30 मार्च 2020 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे.