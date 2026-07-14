BSUSC Bihar Assistant Professor Vacancy 2026: बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अंतिम तिथि, तुरंत करें अप्लाई

BSUSC Bihar Assistant Professor Vacancy 2026: बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमिशन की ओर से शिक्षक भर्ती के आवेदन समाप्त होने जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तय की गई है। विज्ञापन संख्या (BSUSC/CAP-01 to 06/2026) के तहत असिस्टेंट प्रोफसर के कुल 3687 पदों को भरना है। नोटिफिकेशन के अनुसार 6 विषयों के लिए आवेदन किए जा रहे हैं।

इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आगे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

Bihar Assistant Professor Vacancy 2026: आवेदन लिंक

बीएसयूएससी नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 3687 रिक्त पदों को भरा जाना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 जुलाई से शुरू की गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई यानी कल तक है। जो उम्मीदवार किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।