Board Exam में 100% Score करने वाले Students की Answer Sheet के द्वारा जाने कुछ Important टिप्स

स्टेट या फिर सीबीएसई 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आंसर शीट में कैसे आंसर लिखना चाहिए. हमने बोर्ड परीक्षा में 100% स्कोर हासिल कर चुके स्टूडेंट्स की उत्तर पुस्तिका (CBSE Toppers' Answer Sheets) को Analyse करा. एनालिसिस के बाद हमे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली जिसे हमने आपको इस आर्टिकल में बताया है.

आइये जानते हैं की बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेन के लिए हमे कैसे आंसर लिखने चाहिए:

1. बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखने के लिए 3 Important Formats

Format 1: Science जैसे Subjects के लिए

Heading → Subheadings → Mains Points

Science जैसे Subjects के ज्यादातर उत्तरों में हमे ऊपर दिख रहा फॉर्मेट देखने को मिला (1 या 2 अंकों वाले प्रश्नों के आलावा जिसमे सिर्फ 1 Word या फिर 1 Line में उत्तर देना होता है) जिसमे Student ने आंसर देने के दौरान पहले एक Heading दी फिर Subheadings दी और फिर उत्तर के Mains Points लिखे. ये Format कक्षा 10th Science विषय के आलावा 12th के Physics,Chemsitry और Biology जैसे Subjects में आंसर लिखने के लिए काफी उपयोगी है.

CBSE Toppers' Answer Sheet इस लिंक के द्वारा Download करें

Format 2: Social Science जैसे Subjects के लिए

Introduction → Main Content (Important Terms & Dates are Underlined) → Conclusion

Social Science जैसे Subjects में हमे ये फॉर्मेट देखने को मिला जिसमे Student ने आंसर एक Short Introduction से करी फिर Main Content (Important Terms & Dates को Underline भी करा) लिखा इसके बाद अंत में एक Conclusion लिखा. Social Science जैसे Subjects के लिए ये Format बहुत उपयोगी है.

Format 3: Mathematics जैसे Subjects के लिए

Given → To Prove or To Find → Formula & Main Steps → Final Answer

Mathematics जैसे Subjects में हमे ये फॉर्मेट देखने को मिला, इसमे Student ने पहले Question में जो चीजे Given है उनकी Details दी है, और फिर वही पर Units का Conversion भी किया है. इसके बाद Prove क्या करना है इसके बारे में बताया है. इसके बाद Formulae और Calculations बताये और अंत में Final Answer. Mathematics जैसे Subjects के Paper में Answers लिखने के लिए ये फॉर्मेट बहुत उपयोगी है.

2. जिन Questions के Answers आपको अच्छे से आते हों उन्हें पहले हल करें

पेपर हल करते समय आप उन प्रश्नो को पहले हल करें जिनके उत्तर आपको अच्छे से आते हो. अगर कॉपी चेक करने वाले को शुरुआत में ही कई Answers गलत मिलते हैं तो ये उसके दिमाग में Negative Impression बनाता है. इस वजह से हो सकता है चेकिंग के दौरान, आपने जो अन्य प्रश्न सही करें होंगे, उन पर फिर भी आपको Average Marks मिलें. इसलिए आपकी शुरआत बहुत अच्छी होना ज़रूरी है.

3. To the Point Answers लिखने की कोशिश करें

Answer Booklets की Analysis के दौरान हमने देखा कि लगभग सभी Students ने To the Point Answers लिखे. Suppose करें अगर आप से Nuclear Energy के Advantages पूछे जा रहे हैं तो आप सिर्फ Nuclear Energy के Advantages लिखें. Nuclear Energy क्या होती है या इसके Disadvantages, ये सभी बातें न लिखे जो Questions में नहीं पूछी गई क्योंकि इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे और न ही इससे आपको कोई अन्य फायदा मिलेगा. अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए पूरा विडियो ज़रूर देखें.

जानिये कैसे चेक होती है बोर्ड एग्ज़ाम की उत्तर पुस्तिका और फिर बनाइए पूरे मार्क्स लाने की Strategy