CBSE Class 10 Spanish Term 1 Sample Paper 2021-2022 (PDF)

CBSE Class 10 Sample Paper of Spanish for Term 1 Board Exam 2021-22 has been released with Marking Scheme. Download the latest sample to know the paper pattern for the board exam. This sample paper is also useful to know important questions for the exam and practice similar questions for exam preparation. CBSE Class 10 Spanish Marking Scheme for Sample Paper contains answers to all questions given in the paper. Students must use these resources wisely for making effective preparations for the CBSE Term 1 Exam 2021-22.

CBSE Class 10 Spanish Term 1 Sample Question Paper 2021-2022

Time: 90 Minutes

Max. Marks: 40

1. Rellena los huecos de la siguiente conversación con una de las tres opciones, marcando la opción correcta entre a), b), o c). (1x10=10 Marks)

ENTREVISTA A MERCEDES SOSA

Mercedes: Tengo 64 años. Nací en Tucumán (Argentina) y vivo en Buenos Aires. Soy cantante. Soy viuda. Tengo un hijo, Fabián Ernesto, y dos nietas. Soy Cáncer. Conduzco un Audi. He _____ (i) muy enferma y me he reencontrado _______ (ii) Dios. Soy progresista.

Entrevistador: Qué bien suena su pueblo: Tucumán…

Mercedes: Allí viví toda mi niñez. Tenía pocas cosas, pero el amor no me faltaba.

Entrevistador: Guarda buenos recuerdos.

Mercedes: Sí. Mi mamá cocinando _______ (iii) nosotros… ¡Ella no me ______ (iv) entrar en la cocina!

Entrevistador: ¿Por qué no?

Mercedes: Porque ella quería que yo tuviera tiempo para leer. Y yo leía: lo leía todo, todo, todo.

Entrevistador: Ha viajado usted por todo el mundo.

Mercedes: Sí. Recuerdo a una amiga que me decía: “Me muero por irme a Buenos Aires”.. y sigue en Tucumán. Y yo… ¡________ (v) juro que no me apetece ______ (vi) ir a India, a Pekín…! Son cosas ________ (vii) no he buscado. Yo no he buscado nada en la vida.

Entrevistador: ¡Pues la llaman “la voz de América”!

Mercedes: Qué rimbombante: decir eso es no ______ (viii) Latinoamérica. Es un continente enorme, disperso, ______ (ix). Hay mil voces, no una. Carlos Santana _____ (x) una persona que admiro mucho.

Download the full sample paper from the link mentioned below:

